USA bieten Öl-Verbündeten keine Sicherheit mehr

Für Abu Dhabi und Riad ist die Botschaft klar: Die US-Sicherheitsgarantie existiert nur noch auf dem Papier. Wenn Drohnen die Lebensadern der eigenen Wirtschaft treffen und die USA nicht willens oder in der Lage sind, den Schutzschirm aufzuspannen, verliert ihre Bindung an die USA und an einen Ölhandel in US-Dollar ihre Grundlage. Und da die Nahost-Länder sehen, dass auf die USA nicht mehr Verlass ist, sehen sie sich anderweitig nach Hilfe um. So werden beispielsweise strategische Partnerschaften mit der Ukraine aufgebaut und Rechtsrahmen für umfangreiche Rüstungsaufträge geschaffen.

Der aktuelle Nahostkrieg fungiert als Katalysator einer Entwicklung, die schon seit Jahren unterschwellig stattfindet. Während der Iran systematisch Raffinerien und Ölhäfen in der Region bombardiert und die Straße von Hormus blockiert, bleibt die Supermacht USA auffallend passiv. Washingtons Fokus hat sich verschoben: Eigene Energieunabhängigkeit durch Fracking und die strategische Rivalität mit China lassen den Schutz der Golfmonarchien in der Prioritätenliste sinken.

Das sogenannte Petrodollar-System sicherte seit den 1970er Jahren die Kopplung des Ölhandels an den US-Dollar und machte die amerikanische Währung so zur globalen Reservewährung und gab Washington ein beispielloses geopolitisches Druckmittel in die Hand. Doch die Aufweichung dieses Monopols hat längst begonnen. Saudi-Arabien und die Emirate haben bereits in den vergangenen Jahren damit begonnen, den US-Dollar als alleiniges Zahlungsmittel zu hinterfragen. Abkommen mit China zur Abwicklung von Ölgeschäften in Yuan oder Vereinbarungen mit Indien über Zahlungen in Rupien waren die ersten Warnschüsse in Richtung des US-Finanzministeriums.

Der Austritt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) aus der OPEC+ zum 1. Mai 2026 ist in diesem Kontext der nächste logische Schritt hin zu einer neuen strategischen Autonomie. Durch den Bruch mit den OPEC-Beschränkungen befreien sich die Emirate aus dem Korsett einer Organisation, die zunehmend von den Interessen Russlands und Saudi-Arabiens dominiert wurde. Abu Dhabi will seine massiven Investitionen in Förderkapazitäten nun eigenständig monetarisieren – und zwar in jenen Währungen, die für seine neuen Handelspartner in Asien am attraktivsten sind. Die Integration in das BRICS-Bündnis liefert hierfür den institutionellen Rahmen.

Langfristig bedeutet diese Entwicklung nichts Geringeres als die De-Dollarisierung der Energiemärkte. Wenn Rohöl in allen möglichen Währungen gehandelt wird, verliert der US-Dollar seine künstlich aufgeblähte Nachfrage. Die USA könnten damit die Fähigkeit einbüßen, ihre massiven Haushaltsdefizite so billig wie bisher über den Weltmarkt zu finanzieren. Für die Golfstaaten hingegen beginnt eine Ära der multipolaren Schaukelpolitik. Sie setzen nicht mehr alles auf eine Karte aus Washington, sondern verteilen ihre Einsätze zwischen Peking, Delhi und Moskau.

Der Austritt der Emirate aus der OPEC+ ist somit kein bloßer Rückschlag für ein Preiskartell, sondern das unübersehbare Signal, dass die Bedeutung des US-Dollars am Schwinden ist. Das ist keine Entwicklung, die von einem Tag zum nächsten stattfindet, beim britischen Pfund, das jahrhundertelang die Märkte dominiert hat, dauerte der Prozess auch mehrere Jahrzehnte. Mittlerweile ist es aber nur noch eine Regionalwährung.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion