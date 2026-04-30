Fielmann erwartet beim Ergebnis 2026 keine großen Sprünge

Der Umsatz soll 2026 um fünf bis sieben Prozent auf 2,55 bis 2,6 Milliarden Euro wachsen. Dabei setzt Fielmann auf eine beschleunigte Expansion und die Einführung von KI-gestützter Refraktions-Technologie in Europa zur Bestimmung von Fehlsichtigkeit, hinzu komme eine deutlich erweiterte Verfügbarkeit von Sehtests in den USA.

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Optikerkette Fielmann rechnet für das laufende Jahr mit einem weiteren Umsatzwachstum. Investitionen dürften jedoch auf das Ergebnis drücken, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Wegen der damit verbundenen Kosten rechnet Fielmann mit einer bereinigten Marge auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) auf dem Niveau von rund 23 Prozent, was einem bereinigten Ebitda von etwa 590 bis 610 Millionen Euro entspricht. Im Vorjahr hatte Fielmann eine entsprechende Marge von 23,8 Prozent erreicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Im ersten Quartal legte der Umsatz um 1,3 Prozent auf 613 Millionen Euro zu. Das bereinigte Ebitda verharrte mit 149 Millionen Euro fast auf dem Vorjahresniveau. Dabei machten Fielmann extreme Wetterereignisse sowohl in Europa als auch im Norden der USA zu schaffen, die zeitweise sogar Schließungen von Niederlassungen erforderlich machten.

Am Markt wurden die Zahlen und der Ausblick mit Enttäuschung aufgenommen. Volker Bosse von der Baader Bank bezeichnete die Prognose als "schwach". Das erwartete bereinigte Ebitda liege deutlich unter seiner Schätzung von 627 Millionen Euro und auch unter dem Marktkonsens. Die eher zurückhaltenden Entwicklung im ersten Quartal habe hingegen seine eigenen - niedrigen - Erwartungen getroffen, so Bosse. Die im Kleinwertesegment SDax notierte Aktie gab um fast vier Prozent nach./nas/mis/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fielmann Aktie Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,89 % und einem Kurs von 42,00 auf Tradegate (30. April 2026, 11:22 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fielmann Aktie um -11,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,70 %. Die Marktkapitalisierung von Fielmann bezifferte sich zuletzt auf 3,54 Mrd.. Fielmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1600 %. Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +35,27 %/+61,84 % bedeutet.



