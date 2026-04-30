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    Schnieder sorgt sich um Gelder für Wasserstraßen und Häfen

    Schnieder sorgt sich um Gelder für Wasserstraßen und Häfen
    Foto: Siarhei - 356130783

    EMDEN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder pocht auf mehr Geld für den Ausbau der Wasserstraßen. "Da müssen wir eigentlich mehr reinstecken", sagte der CDU-Politiker auf der Nationalen Maritimen Konferenz im ostfriesischen Emden. In den laufenden Haushaltsverhandlungen werde zwar viel Geld für den Erhalt eingeplant, aber fast nichts für den Ausbau. "Aber wir arbeiten im Moment dran, vielleicht kriegen wir auch was hin."

    Dabei hätten die Wasserstraßen großes Potenzial - für die Schifffahrt und für den Klimaschutz, betonte Schnieder. Auch mit Blick auf die Häfen gebe es noch Spielraum bei der Finanzierung. "Ohne Moos nichts los", meinte der Minister nur.

    Die Nationale Maritime Konferenz (NMK) ist das Spitzentreffen der maritimen Branche unter Leitung der Bundesregierung. Rund 800 Gäste aus Wirtschaft, Politik, von Gewerkschaften und Behörden nehmen daran teil./miu/DP/jha





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    Schnieder sorgt sich um Gelder für Wasserstraßen und Häfen Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder pocht auf mehr Geld für den Ausbau der Wasserstraßen. "Da müssen wir eigentlich mehr reinstecken", sagte der CDU-Politiker auf der Nationalen Maritimen Konferenz im ostfriesischen Emden. In den laufenden …
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