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    ROUNDUP

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    BNP verschreckt Investoren mit deutlich erhöhter Risikovorsorge

    ROUNDUP - BNP verschreckt Investoren mit deutlich erhöhter Risikovorsorge
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank BNP Paribas hat wegen der vielen politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten die Vorsorge für mögliche Kreditausfälle stärker erhöht als erwartet. Die Risikovorsorge wurde um gut ein Fünftel auf 922 Millionen Euro angehoben, wie die BNP am Donnerstag in Paris mitteilte. Das ist deutlich mehr, als Experten befürchtet hatten.

    Trotz der erhöhten Risikovorsorge stieg der Gewinn auch dank guter Geschäfte im Handel mit Aktien stärker als von Analysten prognostiziert. An der Börse sorgte aber die Vorsicht mit Blick auf mögliche Kreditausfälle für deutliche Verluste.

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    Die im EuroStoxx 50 notierte BNP-Aktie büßte am Vormittag zeitweise rund fünf Prozent ein und reduzierte damit ihr bisheriges Jahresplus auf rund sieben Prozent. Über die vergangenen zwölf Monate gesehen hinkt das Papier mit einem Kursanstieg von 16 Prozent den meisten anderen Titeln europäischer Großbanken hinterher.

    Am Donnerstag lagen die BNP-Anteile gemeinsam mit den Aktien der beiden französischen Konkurrentinnen Credite Agricole und Societe Generale am Ende des europäischen Branchenindex Stoxx 600 Banks . Die beiden Banken legten ebenfalls Zahlen vor, die von Investoren mit Ernüchterung aufgenommen wurden.

    Bei der BNP monierten viele Analysten, dass der Gewinnanstieg von neun Prozent auf rund 3,2 Milliarden Euro zum Teil auf Bewertungseffekte zurückgeht. Zudem profitierte die Bank von einem guten Geschäft im Aktienmarktbereich, der stark volatil ist. Die Erträge der BNP legten um knapp neun Prozent auf 14 Milliarden Euro zu. Zudem bestätigte die Bank ihr Renditeziel./zb/stw/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BNP Paribas (A) Aktie

    Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,55 % und einem Kurs von 86,07 auf Tradegate (30. April 2026, 11:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BNP Paribas (A) Aktie um -5,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas (A) bezifferte sich zuletzt auf 95,16 Mrd..

    BNP Paribas (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 11,180 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der BNP Paribas (A) Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 127,00EUR was eine Bandbreite von +10,29 %/+47,43 % bedeutet.




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