JEFFERIES stuft Delivery Hero auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Delivery Hero nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der Essenslieferdienst, bei dem zuletzt das Thema Fusionen und Übernahmen im Fokus gestanden habe, habe nichts Spektakuläres berichtet, schrieb Giles Thorne am Donnerstag. Doch die Zahlen hätten vielversprechende Trends angedeutet, etwa beim Bruttowarenwert (GMV). /rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,59 % und einem Kurs von 20,07EUR auf Tradegate (30. April 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Giles Thorne
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 32
Kursziel alt: 32
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Giles Thorne
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 32
Kursziel alt: 32
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