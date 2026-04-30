WARBURG RESEARCH stuft Kion auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion nach Quartalszahlen von 71 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang habe klar positiv überrascht, schrieb Stefan Augustin am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Er sprach von einem insgesamt ordentlichen Zwischenbericht./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,17 % und einem Kurs von 44,24EUR auf Tradegate (30. April 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 71

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

