BARCLAYS stuft NEMETSCHEK AG auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Overweight" belassen. Währungsbereinigt habe der Softwareanbieter die Wachstumserwartungen übertroffen, schrieb Alice Jennings am Donnerstagmorgen. Der Gegenwind durch Wechselkurse sei jedoch stärker gewesen als gedacht. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Erwartungen erfüllt, sofern es um Einmaleffekte der HCSS-Übernahme bereinigt betrachtet werde./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 62,20EUR auf Tradegate (30. April 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Alice Jennings
Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Alice Jennings
Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
Währung: EUR
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