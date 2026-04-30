BARCLAYS stuft NEMETSCHEK AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Overweight" belassen. Währungsbereinigt habe der Softwareanbieter die Wachstumserwartungen übertroffen, schrieb Alice Jennings am Donnerstagmorgen. Der Gegenwind durch Wechselkurse sei jedoch stärker gewesen als gedacht. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Erwartungen erfüllt, sofern es um Einmaleffekte der HCSS-Übernahme bereinigt betrachtet werde./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:02 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 62,20EUR auf Tradegate (30. April 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Alice Jennings

Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 85,00 € , was eine Steigerung von +36,44% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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