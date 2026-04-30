JEFFERIES stuft Adidas auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Buy" belassen. Der Sportartikelhersteller untermauere seine Argumente mit Resultaten, die in keinem Verhältnis stünden zur Bewertung, schrieb James Grzinic in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts. Es mehrten sich die Anzeichen für eine breitere Markenattraktivität. In unsicheren Zeiten sei dies im Konsumgüterbereich ein zunehmend seltenes Merkmal./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 18:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 18:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 18:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 18:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 146EUR auf Tradegate (30. April 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 190
Kursziel alt: 190
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 190
Kursziel alt: 190
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