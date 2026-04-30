JEFFERIES stuft Adidas auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Buy" belassen. Der Sportartikelhersteller untermauere seine Argumente mit Resultaten, die in keinem Verhältnis stünden zur Bewertung, schrieb James Grzinic in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts. Es mehrten sich die Anzeichen für eine breitere Markenattraktivität. In unsicheren Zeiten sei dies im Konsumgüterbereich ein zunehmend seltenes Merkmal./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 18:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 18:10 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 146EUR auf Tradegate (30. April 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 190

Kursziel alt: 190

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 190,00 € , was eine Steigerung von +30,14% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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