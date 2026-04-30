JEFFERIES stuft Alzchem auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alzchem nach Zahlen mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Buy" belassen. Das Unternehmen habe das Jahr 2026 mit übertroffenen Erwartungen eingeläutet, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag nach Geschäftszahlen. Das weiterhin solide Abschneiden im Bereich der Spezialchemikalien - insbesondere bei Kreatin und Nitroguanidin - habe im ersten Quartal zu einer weiteren deutlichen Verbesserung der Profitabilität geführt./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,13 % und einem Kurs von 167,3EUR auf Tradegate (30. April 2026, 11:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: Alzchem

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 195

Kursziel alt: 195

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

