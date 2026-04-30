PUMA Aktie klettert deutlich - 30.04.2026

Am heutigen Handelstag konnte die PUMA Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,25 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die PUMA Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,64 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 25,86€, mit einem Plus von +5,25 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

PUMA ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Produkte: Sportschuhe, Textilien, Accessoires, Teamwear. Zweck: funktionale und modische Sportausrüstung für Breiten- und Profisport. Marktstellung: Top-3 hinter Nike und Adidas, stark im Teamsport und Motorsport. Wichtige Konkurrenten: Nike, Adidas, Under Armour, New Balance. USP: sportnahe Kollaborationen, Motorsport-DNA, modische Streetwear-Ausrichtung.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +11,38 % bei PUMA.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um +1,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,81 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +9,18 % gewonnen.

PUMA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,33 % 1 Monat +14,81 % 3 Monate +11,38 % 1 Jahr +5,80 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

Stand: 30.04.2026, 11:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von Puma. Wichtige Punkte: Q1/2026 Umsatz leicht rückläufig (währungsbereinigt); Rohertragsmarge gestiegen; EBIT-Anstieg durch Margen, jedoch Einmaleffekte. Vorratsabbau senkt Bestände; Free Cashflow negativ; Nettoverschuldung steigt. Ausblick 2026: Umsatzrückgang im niedrigen/mittleren einstelligen %-Bereich; EBIT -50 bis -150 Mio €, CAPEX ca. 200 Mio €. Technisch: Hammer-Muster; Spekulation auf Anta-Übernahme mit Ziel um ca. 32€.

Informationen zur PUMA Aktie

Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,78 Mrd. € wert.

Der drittgrößte Sportartikelhersteller weltweit, Puma, kriegt wieder Biss! Zwar werden Verluste geschrieben, aber es gibt einige hoffnungsvolle Zeichen!

Die kanadische Bank RBC hat Puma nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Sportwarenhersteller habe gemessen an den niedrigen Erwartungen erfreulich abgeschnitten, schrieb Piral Dadhania am …

Das Analysehaus Jefferies hat Puma nach Quartalszahlen des Sportwarenherstellers mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Hold" belassen. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis seien nicht so schlecht wie erwartet ausgefallen, schrieb James …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,26 %. Under Armour Registered (A) notiert im Plus, mit +0,76 %. adidas notiert im Minus, mit -1,91 %.

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Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.