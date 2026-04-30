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    Besonders beachtet!

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    NEL ASA Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 30.04.2026

    Am 30.04.2026 ist die NEL ASA Aktie, bisher, um +21,47 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der NEL ASA Aktie.

    Besonders beachtet! - NEL ASA Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 30.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Nel ASA ist ein norwegischer Hersteller von Elektrolyseuren und Wasserstoff-Tankstellen. Fokus auf grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Marktstellung: einer der führenden Pure-Player im Elektrolysemarkt, aber noch defizitär. Wichtige Wettbewerber: ITM Power, Plug Power, Cummins, Siemens Energy. USP: breite Elektrolyse-Technologiepalette (alkalisch/PEM), langjährige Erfahrung und globales Partnernetzwerk.

    NEL ASA Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 30.04.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +21,47 % konnte die NEL ASA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,74 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der NEL ASA Aktie. Nach einem Plus von +6,74 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 0,2885. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die NEL ASA Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +50,42 %.

    Allein seit letzter Woche ist die NEL ASA Aktie damit um +43,53 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +52,40 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von NEL ASA +52,56 % gewonnen.

    NEL ASA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +43,53 %
    1 Monat +52,40 %
    3 Monate +50,42 %
    1 Jahr +48,33 %
    Stand: 30.04.2026, 11:30 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NEL ASA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von NEL ASA, die fallende Shortquote, Short-Squeeze-Spekulation und potenzielles Ausbruchspotenzial. Diskussionen deuten auf Kursanstiege von 2,80 NOK bis 6–8 EUR/8 EUR als Trigger. Wichtige Treiber: Vorstandskäufe, Plattformstart und Cavendish/Diagenic-Struktur. Einstiegspunkte und Gewinnziele werden diskutiert.

    Zur NEL ASA Diskussion

    Informationen zur NEL ASA Aktie

    Es gibt 2 Mrd. NEL ASA Aktien. Damit ist das Unternehmen 530,40 Mio. € wert.

    Kurschancen mit Wind, Wasserstoff und Weitsicht: Wohin steuern Nordex, Nel ASA und RE Royalties?


    Die Energiewende an der Börse bei einzelnen ausgewählten Aktien zu verfolgen, ist höchst spannend. Vor allem weil dabei Euphorie und Skepsis so hauteng beieinanderliegen. Während der etablierte Turbinenbauer Nordex mit Rekordzahlen glänzen konnte …

    So schlagen sich die Wettbewerber von NEL ASA

    Ballard Power Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,10 %. Siemens Energy notiert im Plus, mit +0,42 %.

    NEL ASA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NEL ASA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NEL ASA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NEL ASA

    +21,47 %
    +43,53 %
    +52,40 %
    +50,42 %
    +48,33 %
    -80,96 %
    -90,52 %
    +2,67 %
    ISIN:NO0010081235WKN:A0B733
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