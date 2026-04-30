BAADER BANK stuft FIELMANN AG auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Fielmann nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Add" belassen. Die Optikerkette habe ordentlich abgeschnitten, aber einen enttäuschenden Jahresausblick gegeben, schrieb Volker Bosse am Donnerstag in seiner Reaktion auf Zahlen. Die Ziele für 2030 seien bestätigt worden./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 09:07 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,66 % und einem Kurs von 42,10EUR auf Tradegate (30. April 2026, 11:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Volker Bosse

Analysiertes Unternehmen: FIELMANN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 67

Kursziel alt: 67

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 67,00 € , was eine Steigerung von +59,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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