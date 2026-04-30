JEFFERIES stuft Befesa auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Auf den ersten Blick sei der Jahresauftakt schwach, was die Volumina des Recycling-Spezialisten betreffe, schrieb Fabian Piasta am Donnerstagmorgen. Die Marge habe sich aber trotz des Währungs-Gegenwinds weiter verbessert. Die dadurch verbesserte Gewinnentwicklung spreche für die Aktie./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,09 % und einem Kurs von 31,60EUR auf Tradegate (30. April 2026, 11:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Fabian Piasta

Analysiertes Unternehmen: Befesa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

