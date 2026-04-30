JEFFERIES stuft Befesa auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Auf den ersten Blick sei der Jahresauftakt schwach, was die Volumina des Recycling-Spezialisten betreffe, schrieb Fabian Piasta am Donnerstagmorgen. Die Marge habe sich aber trotz des Währungs-Gegenwinds weiter verbessert. Die dadurch verbesserte Gewinnentwicklung spreche für die Aktie./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,09 % und einem Kurs von 31,60EUR auf Tradegate (30. April 2026, 11:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Fabian Piasta
Analysiertes Unternehmen: Befesa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Fabian Piasta
Analysiertes Unternehmen: Befesa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
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