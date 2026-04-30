Kurssprung bei Lilly: Starkes Wachstum und Prognoseanhebung überraschen Markt

Der Umsatz stieg damit um 56 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Nettogewinn kletterte auf 7,4 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 168 Prozent. Die Aktie reagierte positiv auf die Zahlen und legte nach der Veröffentlichung vorbörslich um 5 Prozent auf 894 US-Dollar zu (Stand 12:53 Uhr MESZ).

Eli Lilly hat im ersten Quartal 2026 die Markterwartungen klar übertroffen. Analysten hatten je Aktie einen Gewinn von 6,66 US-Dollar bei einem Umsatz von 17,6 Milliarden US-Dollar erwartet. Tatsächlich meldete der US-Pharmakonzern einen bereinigten Gewinn je Aktie von 8,55 US-Dollar sowie einen Umsatz von 19,8 Milliarden US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Wachstumstreiber: Abnehmmittel und Diabetespräparate

Das Wachstum wurde vor allem durch hohe Nachfrage nach den Medikamenten Mounjaro und Zepbound getragen. Mounjaro setzte 8,7 Milliarden US-Dollar um und legte damit um 125 Prozent zu. Zepbound steuerte allein in den Vereinigten Staaten 4,1 Milliarden US-Dollar bei.

Das Volumenwachstum übertraf dabei deutlich den Preisdruck. Dieser entstand unter anderem durch niedrigere realisierte Preise sowie Änderungen bei Erstattungssystemen, insbesondere in China.

Management hebt Prognose deutlich an

Konzernchef David A. Ricks sprach von einem starken Jahresauftakt. "Das Jahr 2026 hat vielversprechend begonnen", sagte er. Lilly hat die Jahresprognose um 2 Milliarden US-Dollar angehoben.

Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen nun einen Umsatz zwischen 82 und 85 Milliarden US-Dollar sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von 35,50 bis 37,00 US-Dollar.

Pipeline und regulatorische Fortschritte

Auch in der Forschung meldete der Konzern Fortschritte. Die US-Arzneimittelbehörde hat Foundayo (Orforglipron) zur Behandlung von Adipositas zugelassen. Das Medikament ist ein GLP-1-Wirkstoff in Tablettenform.

Zusätzlich präsentierte Lilly positive Phase-3-Daten in mehreren Indikationen, darunter Diabetes, Krebs- und Autoimmunerkrankungen. Damit stärkt der Konzern seine Position in mehreren therapeutischen Schlüsselbereichen.

Milliarden-Deals und KI-Offensive

Parallel treibt Lilly seine Expansion durch Zukäufe und Kooperationen voran. Das Unternehmen kündigte mehrere Übernahmen an, darunter Orna Therapeutics und Centessa Pharmaceuticals.

Besonders im Fokus steht eine neue Kooperation mit Profluent. Gemeinsam sollen KI-gestützte Gentherapien entwickelt werden. Das Volumen der Vereinbarung kann bis zu 2,25 Milliarden US-Dollar erreichen, inklusive Meilensteinzahlungen und Lizenzrechten.

Eli Lilly zeigt damit ein Bild aggressiven Wachstums: starke Medikamentennachfrage, steigende Gewinne und eine beschleunigte Expansion in Zukunftstechnologien.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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