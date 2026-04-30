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    ROUNDUP/Aixtron

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    Langfristig Auftrieb durch Optoelektronik für KI-Rechenzentren

    Für Sie zusammengefasst
    • Aixtron sieht langfristig Rückenwind durch KI
    • Auftragsbestand wächst stark und Umsatzziel angehoben
    • Quartalszahlen zeigen Verlust bei Umsatz fast halbiert
    ROUNDUP/Aixtron - Langfristig Auftrieb durch Optoelektronik für KI-Rechenzentren
    Foto: sven simon/rene traut - picture alliance

    HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron blickt auch längerfristig optimistisch auf den Rückenwind durch den weltweiten Ausbau der KI-Kapazitäten. Bereits Mitte April hatte das Unternehmen wegen einer starken Nachfrage nach Anlagen für die Optoelektronik die Jahresziele angehoben. Wie Aixtron-Chef Felix Grawert nun am Donnerstag im Zuge der Veröffentlichung der vollständigen Resultate des ersten Quartals betonte, untermauerten die Aufträge auch die Geschäftsperspektiven über das Jahr 2026 hinaus und damit auch "den Beginn eines neuen strukturellen Wachstumstrends." Auf Maschinen im Bereich Optoelektronik werden etwa Laserkomponenten für die Datenübertragung in KI-Rechenzentren hergestellt.

    Während die Nachfrage nach solchen Anlagen hoch war, blieb zum Jahresstart im Bereich der Leistungselektronik insbesondere die Nachfrage nach sogenannten SiC-Anlagen schwach, die für GaN-Anlagen hielt sich auf niedrigem Niveau stabil, wie es am Donnerstag weiter hieß. Beides überrascht aber kaum. So bekommt das Unternehmen schon länger die Folgen eher träger Märkte für Leistungshalbleiter auf Basis von Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC) zu spüren. Sie leiden unter einer teils tristen Nachfrage nach E-Autos, Smartphones und Laptops. Längerfristig soll es hier aber auch besser laufen.

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    Die vorläufigen Resultate des ersten Quartals sowie den neuen Jahresausblick bestätigte Aixtron am Donnerstag. Der Umsatz sank von Januar bis Ende März im Jahresvergleich um fast die Hälfte auf 59,4 Millionen Euro; vor Zinsen und Steuern fiel ein Verlust von gut 22 Millionen Euro an nach einem Plus von 3,3 Millionen vor einem Jahr. Unter dem Strich sank das Ergebnis von plus 5 Millionen auf minus 22 Millionen Euro.

    Wegen des um fast ein Drittel auf 171 Millionen Euro gewachsenen Auftragsbestandes rechnet Grawert für 2026 seit Mitte April mit einem Umsatz von 530 bis 590 Millionen Euro. Zuvor hatte das Unternehmen jeweils 40 Millionen Euro weniger angepeilt. Die operative Marge für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll bei 17 bis 20 Prozent herauskommen, anstatt bei 16 bis 19 Prozent.

    Für Analyst Craig McDowell von der Bank JPMorgen untermauern die aktuellen Zahlen die gestiegene Zuversicht in das Optoelektronik-Geschäft des kommenden Jahres, auch wenn der Umsatzausblick für das laufende zweite Jahresviertel 2026 eher schwach erscheine. Hier peilt Aixtron laut Mitteilung vom Mittwoch einen Umsatz von 100 bis 120 Millionen Euro an.

    Die Aixtron-Aktie näherte sich am Donnerstag mit einem anfänglichen Anstieg um bis zu 7,6 Prozent bis auf wenige Cent ihrem jüngsten Mehrjahreshoch von 48,10 Euro. Am späten Vormittag notierte sie noch knapp vier Prozent im Plus bei 46,46 Euro und damit weit vorn im MDax , dem Index der mittelgroßen Börsenwerte hierzulande. Allein 2026 hat der Aixtron-Kurs bereits fast 170 Prozent zugelegt. Treiber ist vor allem die nun auch zunehmende Aussicht auf gute Geschäfte rund um Maschinen für wichtige KI-Technik./mis/zb/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 30.165 auf Ariva Indikation (30. April 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -4,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +33,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 5,20 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -49,98 %/-10,83 % bedeutet.




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