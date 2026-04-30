🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Eurozone

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Arbeitslosigkeit sinkt leicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Arbeitslosenquote Eurozone im März 6,2 Prozent
    • 10,98 Millionen Arbeitslose im März 63 000 weniger
    • Große Länderunterschiede Spanien 10,3 Finnland 10,4
    Eurozone - Arbeitslosigkeit sinkt leicht
    Foto: Siarhei - 356130783

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit im März etwas gesunken. Die Arbeitslosenquote ging im Monatsvergleich um 0,1 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent zurück, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt auch einen Wert von 6,2 Prozent erwartet. Die Arbeitslosenquote für Februar wurde leicht auf 6,3 Prozent nach oben revidiert.

    Im längerfristigen Vergleich bewegt sich die Arbeitslosigkeit im gemeinsamen Währungsraum damit auf einem niedrigen Niveau.

    Die Gesamtzahl der Arbeitslosen in der Eurozone betrug im März 10,98 Millionen, wie aus der Mitteilung weiter hervorging. Das waren 63.000 weniger als im Vormonat. Im Jahresvergleich ging die Zahl der Arbeitslosen um 170.000 zurück.

    In den einzelnen Ländern der Eurozone gibt es weiter große Unterschiede bei der Arbeitslosigkeit. Besonders hoch ist die Arbeitslosenquote in Spanien mit 10,3 Prozent und Finnland mit 10,4 Prozent. Deutschland weist mit 4,0 Prozent eine der niedrigsten Quoten auf.

    Eurostat berechnet harmonisierte Arbeitslosenquoten. Diese basieren auf Definitionen, die den Empfehlungen der Internationalen Arbeitsorganisation entsprechen. Sie können von den nationalen Erhebungsmethoden abweichen. Daher ist die von Eurostat ausgewiesene Arbeitslosenquote für Deutschland deutlich niedriger als der Wert, der von der Bundesagentur für Arbeit ausgewiesen wird./la/jsl/stk






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Eurozone Arbeitslosigkeit sinkt leicht In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit im März etwas gesunken. Die Arbeitslosenquote ging im Monatsvergleich um 0,1 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent zurück, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     