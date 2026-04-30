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    Atoss-Gründer wechselt vom Chefposten in den Aufsichtsrat - Nachfolge geregelt

    Für Sie zusammengefasst
    • Obereder wechselt zum Jahresende in Aufsichtsrat
    • Krishnamoorthy folgt als Vorstandschef seit 2020
    • Wechsel hat keine Folgen für Strategie und Prognose
    Atoss-Gründer wechselt vom Chefposten in den Aufsichtsrat - Nachfolge geregelt
    Foto: ATOSS Software AG

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Atoss-Software-Gründer und -Chef Andreas Obereder wechselt zum Jahresende in den Aufsichtsrat und macht den Weg frei für einen neuen Vorstandschef. Ihm folgen soll dann der bisher schon im Vorstand für das Tagesgeschäft verantwortliche Manager Pritim Kumar Krishnamoorthy, wie das SDax-Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Krishnamoorthy ist seit 2020 im Unternehmen. Der Wechsel im Management habe keine Auswirkung auf Geschäftsstrategie oder die Prognose des Unternehmens, hieß es. Die Aktie gab am Mittag in einem schwachen Markt 2,2 Prozent auf 80 Euro nach./men/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie

    Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 80,40 auf Tradegate (30. April 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um -0,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,27 Mrd..

    ATOSS Software zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 136,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 157,00EUR was eine Bandbreite von +37,50 %/+96,25 % bedeutet.




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