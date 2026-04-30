Atoss-Gründer wechselt vom Chefposten in den Aufsichtsrat - Nachfolge geregelt
- Obereder wechselt zum Jahresende in Aufsichtsrat
- Krishnamoorthy folgt als Vorstandschef seit 2020
- Wechsel hat keine Folgen für Strategie und Prognose
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Atoss-Software-Gründer und -Chef Andreas Obereder wechselt zum Jahresende in den Aufsichtsrat und macht den Weg frei für einen neuen Vorstandschef. Ihm folgen soll dann der bisher schon im Vorstand für das Tagesgeschäft verantwortliche Manager Pritim Kumar Krishnamoorthy, wie das SDax-Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Krishnamoorthy ist seit 2020 im Unternehmen. Der Wechsel im Management habe keine Auswirkung auf Geschäftsstrategie oder die Prognose des Unternehmens, hieß es. Die Aktie gab am Mittag in einem schwachen Markt 2,2 Prozent auf 80 Euro nach./men/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie
Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 80,40 auf Tradegate (30. April 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um -0,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,48 %.
Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,27 Mrd..
ATOSS Software zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 136,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 157,00EUR was eine Bandbreite von +37,50 %/+96,25 % bedeutet.
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Community Beiträge zu ATOSS Software - 510440 - DE0005104400
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https://www.brn-ag.de/45318-Atoss-Software-Cloud-KI-Wachstum-Workforce
Zunächst mal geht es ja um eine Cloud, die weitere Kundendaten sicher in Europa verwahrt. Zweitens " bastelt" sich kein Unternehmen etwas mit KI zusammen, was weder Wartung noch Problemlösung enthält. Drittens ist Atoss ein preiswerter Anbieter mit einem SaaS Modell und kalkulierbaren Kosten. Viertens schichten derzeit viele Fonds, Privatiers und Anleger ihr Vermögen von den USA nach Europa um, fünftens ist das KGV nun für einen Wachstumswert günstig, sechstens gab es in der Vergangenheit nur Glück mit diesem Investment, siebtens gibt es viele Kaufempfehlungen bekannter Investmenthäuser, achtens lag der Höchstkurs bei 157 € , neuntens ist die Dividende in zweieinhalb Monaten auf dem Konto und hat dann mehr als 10 % Jahresrendite ( bezogen auf die Relation 12 Monate zu 2,5 Monaten) , zehntes haben Börse Online und Euro am Sonntag Kaufempfehlungen ausgesprochen, elftens hat der CEO und Gründer selbst kräftig nachgelegt, was immer ein sicheres Zeichen für den inneren Wert ist und zwölftens wird dieser Mensch bald 70 Jahre alt und führt das Unternehmen mit sachlicher, innovationsbewusster ruhiger Hand um es vielleicht einem Big für richtig fette Kurse zu verkaufen. ----