Atoss-Gründer wechselt vom Chefposten in den Aufsichtsrat - Nachfolge geregelt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 80,40 auf Tradegate (30. April 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um -0,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,48 %.

Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,27 Mrd..

ATOSS Software zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 136,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 157,00EUR was eine Bandbreite von +37,50 %/+96,25 % bedeutet.