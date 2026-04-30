Erste Warnstreiks bei der Postbank

Ende vergangenen Jahres hatte die Postbank bundesweit etwa 380 Filialen, bis Ende 2026 soll die Zahl auf etwa 320 verringert werden./ben/DP/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 26,29 auf Tradegate (30. April 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -5,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,89 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 50,79 Mrd..

Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +20,41 %/+50,52 % bedeutet.