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    Handelsbericht für das 2. Quartal von Geschäftsjahr 2026 und Anhang 4C

    Handelsbericht für das 2. Quartal von Geschäftsjahr 2026 und Anhang 4C
    Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com

    30. April 2026 / IRW-Press / Aspermont Limited (ASX: ASP, FWB: 00W), der globale Marktführer im Bereich B2B-Informationen für den Rohstoffsektor, stellt einen Handelsbericht für die drei Monate zum 31. März 2026 (zweites Quartal des Geschäftsjahres 2026) bereit. In diesem Quartal wurde ein Umsatzwachstum von etwa 15 % und bedeutsame Meilensteine bei der Entwicklung des neuen Geschäftsbereichs „Data C Intelligence“ des Konzerns verzeichnet.

     

    Wesentliche Finanzkennzahlen gegenüber dem entsprechenden vorangegangenen Zeitraum

     

    Finanzkennzahl (in AUD, sofern nicht anders angegeben)

    2. Quartal, Geschäftsjahr 2025

    2. Quartal, Geschäftsjahr 2026

    Änderung

    Gesamter Umsatz (fortgeführte Geschäftsbereiche)

    3,4 Mio. $

    3,9 Mio. $

    +15 %

    Abonnement-Umsätze

    2,5 Mio. $

    2,5 Mio. $

    +1 %

    Nicht-Abonnement-Umsätze

    0,9 Mio. $

    1,34 Mio. $

    +52 %

    Normalisiertes EBITDA

    (0,2 Mio. $)

    (0,2 Mio. $)

    unverändert

    Barmittel und Barmitteläquivalente

    0,7 Mio. $

    1,6 Mio. $

    +0,9 Mio. $

     

    Cashflow gegenüber vorangegangenem Quartal

     

    Kennzahl der Barmittel (1.000 AUD, sofern nicht anders angegeben)

    1. Quartal, Geschäftsjahr 2026

    2. Quartal, Geschäftsjahr 2026

    Änderung

    Von Kunden erhaltene Barmittel

    3,9 Mio. $

    3,9 Mio. $

    +1 %

    Netto-Betriebs-Cashflow

    (1,5 Mio. $)

    (0,2 Mio. $)

    +1,3 Mio. $

    Barmittel und Barmitteläquivalente am Ende des Zeitraums

    1,5 Mio. $

    1,6 Mio. $

    +0,1 Mio. $

     

    Betriebliche Höhepunkte im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2026

     

    -          Digitalisierung eines 200 Jahre umfassenden Printarchivs im Gange; Fertigstellung für 4. Quartal 2026 angepeilt

    -          Geschäftsbereich Data and Intelligence – bedeutsame Meilensteine erreicht:

    o        Ende-zu-Ende-Produkt-Fahrplan finalisiert

    o        Fünfjahres-Geschäftsplan fertiggestellt

    o        Eigenes Betriebs- und Führungsteam eingerichtet

    o        Plattformaufbau und Datenerfassung zurzeit im Gange

    -          Beta-Versionen neuer Datenprodukte für Kalenderjahr 2026 erwartet, erste Umsätze für Kalenderjahr 2027

     

    Selbstfinanzierte Datenstrategie

     

    Kapital wird aus etablierten wiederkehrenden und Transaktionsgeschäften umgeschichtet, um Aufbau von Data C Intelligence zu finanzieren, wodurch Liquiditätsreichweite gesichert und gleichzeitig strukturell margenstärkere wiederkehrende Umsätze geschaffen werden.

     

    Unternehmenspipeline erweitert den gesamten kurzfristig adressierbaren Markt (TAM)

     

    Mehrere Möglichkeiten im Bereich Unternehmensdaten und großvolumigen Abonnements sind Gegenstand aktiver Geschäftsverhandlungen.

     

    Ein erfolgreicher Abschluss würde den kurzfristig adressierbaren Markt (TAM) erweitern und durch neue vertraglich gesicherte Enterprise-ARR die finanzielle Reichweite verlängern.

     

    Nexus-Pipeline treibt Wachstum von einmaligen Umsätzen an

     

    Eine wachsende Nexus-Pipeline trieb den starken Anstieg der einmaligen Umsätze gegenüber dem Vorjahr an.

     

    Weitere Abschlüsse dürften sich positiv auf den Cashflow auswirken, da diese Umsätze kampagnenbasiert sind.

     

    Flexibilität durch nicht zum Kerngeschäft gehörende Assets

     

    Das Unternehmen besitzt eine Beteiligung an Taiko Critical Minerals Limited (kürzlich an der NZX notiert). Ein kleiner Teil wurde vor dem Börsengang veräußert. Die restliche Position ist liquide und bietet zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten, falls das Board beschließt, die Data C Intelligence-Strategie zu beschleunigen.

     

    Ausblick

     

    In Verbindung mit der angepassten Kostenbasis, den wachsenden Unternehmens- und Nexus-Pipelines sowie den Optionen im Bereich der nicht zum Kerngeschäft gehörenden Assets geht das Board davon aus, dass das Unternehmen ab dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Cashflow generieren wird – die Prognose bleibt unverändert.

     

    Weitere Informationen erhalten Sie über:

     

    Aspermont Limited

     

    Alex Kent, Managing Director +44 207 216 6060

    David Straface, Company Secretary +61 8 6263 9100

     

    Über Aspermont

     

    Aspermont ist der führende Mediendienstleister der globalen Rohstoffbranchen. Aspermont hat ein XaaS-Wirtschaftsmodell für den B2B-Mediensektor entwickelt, das hochwertige Inhalte an eine wachsende internationale Klientel verbreitet. Dieses vielseitige Modell kann so skaliert werden, dass es neue Geschäftsbereiche in neuen Ländern und Sprachen bedient. Die stetig wachsende globale Zielgruppe im Bereich Paid Media eröffnet Aspermont neue Möglichkeiten für den gewinnbringenden Einsatz seiner riesigen Datenbank. Diese werden im Zuge von Neueinstellungen, die das Wissenskapital und die Kompetenzen des Unternehmens laufend erweitern, bestmöglich genutzt.

     

    Aspermont notiert an der Australian Stock Exchange und an der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Australien, Brasilien, den Vereinigten Staaten, Kanada, Singapur und auf den Philippinen.

     

    Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aspermont.com.

     

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

     


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

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    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Aspermont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,17 % und einem Kurs von 1,220EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.



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