Delivery Hero Aktie legt weiter zu - 30.04.2026

Die Delivery Hero Aktie kann am heutigen Handelstag um +6,00 % auf 20,130€ zulegen. Das sind +1,140 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Delivery Hero Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,81 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 20,130€, mit einem Plus von +6,00 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kurs der Delivery Hero Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -23,18 %.

Allein seit letzter Woche ist die Delivery Hero Aktie damit um +3,58 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,31 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Delivery Hero -16,31 % verloren.

Während Delivery Hero heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,22 %.

Delivery Hero Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,58 % 1 Monat +14,31 % 3 Monate -23,18 % 1 Jahr -26,14 %

Informationen zur Delivery Hero Aktie

Stand: 30.04.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 300 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,02 Mrd.EUR € wert.

Der Essenslieferdienst Delivery Hero ist mit Zuwächsen ins neue Jahr gestartet. Die Jahresziele bestätigte der Konzern im Großen und Ganzen, wurde aber einen Tick optimistischer. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen …

Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben sind in der EU-Leerverkaufsverordnung festgelegt, …

Die Quartalszahlen von Delivery Hero sind am Donnerstag bei den Anlegern offenbar sehr gut angekommen. Die Aktien des Essenslieferdienstes stiegen am Vormittag um 5,2 Prozent auf 20,12 Euro und waren damit bester Wert im MDax . Sie stoppten …

Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?

Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.