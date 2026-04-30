UBS stuft Porsche AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Porsche AG nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Die VW-Tochter habe die nach positiven Vorab-Aussagen gestiegenen Erwartungen mit guten Geschäftsresultaten erfüllt und die Jahresziele bestätigt, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 40,79EUR auf Tradegate (30. April 2026, 11:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Patrick Hummel

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,00 € , was einem Rückgang von -2,68% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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