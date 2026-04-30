UBS stuft Porsche AG auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Porsche AG nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Die VW-Tochter habe die nach positiven Vorab-Aussagen gestiegenen Erwartungen mit guten Geschäftsresultaten erfüllt und die Jahresziele bestätigt, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 40,79EUR auf Tradegate (30. April 2026, 11:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Patrick Hummel
Analysiertes Unternehmen: Porsche AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Patrick Hummel
Analysiertes Unternehmen: Porsche AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
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