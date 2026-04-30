JPMORGAN stuft RWE AG(NEU) auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Seine Erwartung an das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege ein Prozent über dem Konsens, Pavan Mahbubani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Starke Windvolumina glichen die wohl schwachen Volumina im Bereich des Stromhandels aus. Der Energiekonzern bleibt für ihn ein "Top Pick"./rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 19:12 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 61,00EUR auf Tradegate (30. April 2026, 12:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Pavan Mahbubani

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 65,00 € , was eine Steigerung von +6,21% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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