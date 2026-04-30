UBS stuft BASF SE auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BASF nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Neutral" belassen. Das gesunkene operative Ergebnis (Ebit) liege über dem Konsens, während der ebenfalls rückläufige Umsatz der Markterwartung entspreche, schrieb Charles Eden am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die Mitte der bestätigten Ebitda-Jahreszielspanne sieht er 7 Prozent unter dem Konsens./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 53,97EUR auf Tradegate (30. April 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Charles Eden

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 52,00 € , was einem Rückgang von -3,56% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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