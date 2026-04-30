UBS stuft BASF SE auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BASF nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Neutral" belassen. Das gesunkene operative Ergebnis (Ebit) liege über dem Konsens, während der ebenfalls rückläufige Umsatz der Markterwartung entspreche, schrieb Charles Eden am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die Mitte der bestätigten Ebitda-Jahreszielspanne sieht er 7 Prozent unter dem Konsens./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 53,97EUR auf Tradegate (30. April 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Charles Eden
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 52
Kursziel alt: 52
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Charles Eden
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 52
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