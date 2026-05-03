Palantir, PayPal & AMD: Jetzt wartet die wichtigste Woche vor den Nvidia-Zahlen!

Montag, 04. Mai: Palantir

Die in der Softwarebranche grassierende Angst vor einer Disruption durch KI-Agenten hat auch vor der Aktie von Daten- und Überwachungsspezialist Palantir nicht Halt gemacht. Der im vergangenen Jahr noch gigantische Hype um das Papier hat sich erst einmal gelegt. Gegenüber ihrem Allzeithoch notiert die Aktie gegenwärtig mit Verlusten von über 30 Prozent.

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung hat das dazu geführt, dass Palantir jetzt nicht mehr astronomisch, sondern nur noch absurd bewertet ist. Für 2026 steht ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGVe) von 104 zu Buche. Das ist sportlich in einer Branche, die zuletzt auf KGVs von 24 im Fall von Microsoft oder 21,6 bei ServiceNow zurecht gestutzt wurde. Bei vielen Kennziffern handelt Palantir trotz des beträchtlichen Kursrückgangs noch immer mit Aufschlägen von mehreren Hundert bis Tausend Prozent über dem Mittel der Konkurrenz.

Damit es nicht zu einer weiteren Verkaufslawine kommt, muss Palantir also gute Gründe dafür liefern, warum eine solch hohe Bewertung angemessen ist und inwiefern sich das Unternehmen mit seinem Geschäftsmodell möglicherweise besser gegenüber ChatGPT, Claude und Gemini behaupten kann als andere. Das Erfüllen der hohen Analystenerwartungen wäre jedenfalls ein wichtiger Schritt in diese Richtung, denn gegenüber dem Vorjahresquartal wird mit einem Umsatzanstieg von nicht weniger als 99,8 Prozent auf 1,54 Milliarden US-Dollar gerechnet. Das käme einer weiteren Beschleunigung gleich. Auch die Profitabilität soll sich deutlich verbessern. Für den bereinigten Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) wird mit einem Anstieg von 0,13 auf 0,28 US-Dollar (+115,4 Prozent) gerechnet.

Am Optionsmarkt wetten Anlegerinnen und Anleger mit großer Mehrheit auf nach den Zahlen steigende Kurse. 66,7 Prozent der am kommenden Freitag verfallenden Kontrakte liegen auf der Call-Seite. Dem steht auf der Put-Seite ein Anteil von 33,3 Prozent gegenüber. Eingepreist ist eine Kursreaktion von bis zu 9,8 Prozent. Im vergangenen Quartal ging es um 6,7 Prozent bergauf.

Dienstag, 05. Mai: PayPal

Im vergangenen Quartal sorgte der Bezahldienstleister mit seiner Ergebnispräsentation für die größmögliche Katastrophe. Nicht nur enttäuschte PayPal ein weiteres Mal mit einer schwachen Geschäftsentwicklung, überraschend gab der Konzern auch einen Führungswechsel bekannt und schickte den neuen CEO Enrique Lores mit einer ganz schwachen Guidance ins Rennen. Die Aktie wurde crashartig abverkauft und fiel auf ein neues Mehrjahrestief.

Seither haben sich die Anteile gut erholen können, auch wenn sie gegenüber dem Jahreswechsel noch immer mit einem Minus von rund 15 Prozent notieren. Für einen ersten Impuls sorgten Übernahmegerüchte, in den vergangenen Wochen gewann dann die Diskussion um eine mögliche Abspaltung beziehungsweise ein Verkauf von Venmo an Fahrt. Hier dürften sich Anlegerinnen und Anleger konkretere Details erhoffen. Darüber hinaus gilt es für PayPal zu beweisen, die Wachstumsflaute der vergangenen Quartale hinter sich lassen und die vielen strategischen Initiativen, darunter die Beantragung einer Bankenlinzenz, zum Erfolg führen zu können.

Die für PayPal zu nehmende Hürde ist angesichts der "Kitchen-Sink"-Guidance aus dem vergangenen Quartal sowie einstelligen Bewertungsvielfachen (KGVe 2026: 9,6; KCVe 2026: 6,7) niedrig. Am Markt wird mit einem Umsatzergebnis in Höhe von 8,05 Milliarden US-Dollar gerechnet, der bereinigte Gewinn pro Aktie soll sich auf 1,27 US-Dollar belaufen. Das entspräche gegenüber dem Vorjahresquartal Veränderungen von +3,3 beziehungsweise -4,5 Prozent.

Nach dem Desaster im abgelaufenen Quartal setzt eine Mehrheit der Händlerinnen und Händler nun auf eine anhaltende Erholung. Der Call-Anteil liegt bei 62,6 Prozent. Nach dem Minus von 20,3 Prozent vor 3 Monaten ist nun eine Kursbewegung von 8,2 Prozent impliziert.

Dienstag, 05. Mai: AMD

Halbleiteraktien sind das heißte, was der US-Aktienmarkt gegenwärtig zu bieten hat. Ausgehend von seinem Verlaufstief Ende März hat der Philadelphia Semiconductor Index (SOX) in wenigen Wochen fast 50 Prozent an Wert gewonnen. Quartalszahlen und anschließende Kursexplosionen wie jene von Intel, Seagate und Qualcomm sorgten für jede Menge Gesprächsstoff. Zusätzlich befeuert wurde die Fantasie der Anlegerinnen und Anleger durch weiter steigende Investitionsuasgaben von Hyperscalern wie Alphabet, Amazon und Meta Platforms.

Doch inzwischen sind die Unternehmensbewertungen sehr weit fortgeschritten und einzelne Aktien mit RSI-Werten jenseits der 90 selbst auf höheren Zeitebenen extrem überkauft. Das sorgt für wachsende Korrekturgefahr. Außerdem ist der Halbleitermarkt in Bewegung geraten. Die Diskussion darüber, welche Prozessorart künftig den Ton angeben könnte, hat sich verschärft. Nach den Intel-Zahlen wurde aggressiv darauf gewettet, dass gegenüber den von Nvidia hergestellten GPUs jetzt die Stunde der CPUs gekommen sein könnte, wie sie auch von AMD hergestellt werden. Das sorgte für ein beeindruckendes Plus von über 75 Prozent in einem Monat.

Jetzt allerdings ist der Erwartungsdruck gewaltig, denn aus einer Bewertungsperspektive hatte AMD KI-Überflieger Nvidia schon vor der Rallye der vergangenen Wochen überholt. Hier steht inzwischen ein KGVe 2026 von 50 zu Buche, was um ein Drittel über dem 5-Jahres-Mittel und um mehr als das Doppelte über dem Branchendurchschnitt liegt. Bei anderen Kennziffern sind die Aufschläge noch deutlich höher, hier liegen sie zum Teil bei 300 bis 400 Prozent. Ihren Höhengflug fortsetzen wird die Aktie nur können, wenn AMD neben starken Zahlen auch beschleunigtes Wachstum und eine weitere Margenexpansion in Aussicht stellt.

Analystinnen und Analysten rechnen im Mittel mit einem Umsatzergebnis von 9,89 Milliarden US-Dollar gegenüber 7,44 Milliarden US-Dollar vor einem Jahr (+32,9 Prozent). Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll von 0,96 auf 1,29 US-Dollar geklettert sein (+34,3 Prozent).

Die Rallye in der Halbleiterbranche hatte in den vergangenen Wochen viel auch mit aggressiven Optionskäufen und der Akkumulation von gehebelten ETFs zu tun. Zumindest bei AMD treten Anlegerinnen und Anleger vor den Zahlen aber etwas auf die Bremse, mit einem Anteil von 51,4 Prozent sind Put-Optionen knapp in der Mehrzahl. Eingepreist ist eine Kursbewegung um 9,5 Prozent.

Mittwoch, 06. Mai: Walt Disney

Die anhaltende Lebenshaltungskostenkrise in den USA, jetzt erneut verschärft durch stark steigende Energie- und Benzinkosten, preist immer größere Teile der Mittelschicht aus Produkten und Dienstleistungen aus, welche in der Vergangenheit als Teil des Lebensstandards galten – dazu gehört für nicht wenige US-Amerikanerinnen und -Amerikaner nicht zuletzt auch ein Besuch in einem der Freizeitsparks von Walt Disney oder die Teilnahme an einer Disney-Kreuzfahrt. Damit werden die Zahlen des "House of the Mouse" zum Lackmustest für die K-förmige Wirtschaftsentwicklung in den USA, mit einer wachsenden Oberschicht und einer gleichzeitig verarmenden Unterschicht.

Schon in den vergangenen Quartalen hatte Disney zunehmend Mühe, den Wachstumskurs der in der Vergangenheit überaus erfolgreichen Freizeitsparte zu behaupten – die musste in den zurückliegenden Quartalen gleichzeitig die Streaming-Sparte im Kampf gegen Branchenprimus Netflix querfinanzieren. Die in den vergangenen 5 Jahren völlig unbefriedigende Kursentwicklung von +3,2 Prozent, gegenüber einem S&P 500 der es im selben Zeitraum auf eine Gesamtrendite von über 80 Prozent gebracht hat, verdeutlichen die operativen und finanziellen Herausforderungen des Unterhaltungskonzerns. In diesem Jahr fehlt es bislang außerdem mit Ausnahme von "Hoppers", der weltweit rund 614 Millionen US-Dollar eingespielt hat, an Erfolgen der Kinokasse. Es droht ein Übergangsquartal, wenn nicht sogar ein Übergangsjahr.

Gegenüber dem Vorjahresquartal setzten Analystinnen und Analysten auf ein Umsatzplus von knapp 5 Prozent auf 24,83 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll von 1,45 auf 1,50 US-Dollar geklettert sein, das entspräche einem Plus von rund 3 Prozent und damit kaum mehr als der allgemeinen Inflationsrate. Demgegenüber ist die Aktie mit einem Plus von 13,5 innerhalb der vergangenen 12 Monaten gut bedient.

Optionshändlerinnen und -händler haben sich mit einer knappen Mehrheit von 53,9 Prozent gegen fallende Kurse abgesichert, während der Call-Anteil nur 46,1 Prozent beträgt. Die eingepreiste Kursreaktion liegt bei ± 6,5 Prozent, das ist ein für die Aktie gewöhnlicher Wert. Allerdings: In den vergangenen 4 Quartalen ging es nach den Zahlen jedes Mal nach unten.

Donnerstag, 08. Mai: McDonald's

Der Burger-Brater kämpft mit einem operativ herausfordernden Geschäftsumfeld. In den vergangenen Jahren zwangen steigende Inputkosten, egal ob bei den Löhnen oder Agrarrohstoffen, McDonald's zur Anhebung seiner Verkaufspreise. Dadurch preiste das Unternehemen inmitten wachsender Konsumzurückhaltung aber ganze Kundengruppen aus und sah sich auf flächenbereinigter Basis stagnierenden Verkaufserlösen ausgesetzt.

Jetzt schlägt der Konzern den umgekehrten Weg ein. Neue, besonders günstige Menü-Optionen sollen Kundinnen und Kunden insbesondere in den USA zurück in die Lokale locken. Das zeigte im vergangenen Quartal angesichts eines Umsatzwachstums von 9,7 Prozent erste Erfolge. Doch diese Strategie dürfte sich negativ auf die Konzernmargen auswirken, was den Appetit der Investoren auf die Aktie zuletzt gezügelt hat. Die notiert sowohl gegenüber dem Jahreswechsel, als auch dem Stand vor einem Jahr mit einem Minus und kann vom starken Gesamtmarktumfeld nicht profitieren.

Mit seinen Zahlen zum abgelaufenen Vierteljahr wird das Unternehmen beweisen müssen, dass ihm der Spagat aus umsatzsteigernden Maßnahmen und zumindest konstanten Unternehmensmargen gelingt. Gefordert ist ein Umsatzergebnis in Höhe von 6,47 Milliarden US-Dollar (+8,6 Prozent), beim bereinigten Gewinn pro Aktie wird mit 2,75 US-Dollar gerechnet (+3,0 Prozent). Das zeigt, dass unter Analystinnen und Analysten fest mit einem Margenrückgang gerechnet wird.

Die Hürde für eine positive Kursreaktion dürfte dennoch nicht allzu hoch liegen. Mit einem KGVe 2026 von knapp 22 handelt McDonald's gegenwärtig um rund 12 Prozent unter seinem 5-Jahres-Mittel. Bei anderen Kennziffern ergeben sich Abschläge im hohen einstelligen Prozentbereich.

McDonald's gehört zu den weniger volatilen Werten, das zeigt sich an der überschaubaren Kursreaktion von ± 3,5 Prozent, welche für die Aktie nach den Zahlen eingepreist ist. Dabei wird mit einer knappen Mehrheit von 52,4 Prozent auf steigende Kurs gewettet.

Weitere nennenswerte US-, China-ADR-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

** Immobilieninvestitionsfonds (REIT), daher Funds from Operations (FFO) statt EPS

Stand: Sonntag, 03. Mai, 15:00 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion