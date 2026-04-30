JPMORGAN stuft BBVA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen mit einem Kursziel von 23,60 Euro auf "Overweight" belassen. Die spanische Bank habe die Erwartungen übertroffen, doch die dafür verantwortlichen Einflüsse seien von niedriger Qualität, schrieb Marta Sanchez Romero am Donnerstag. Die Erkenntnisse sollten daher nicht ausreichen, um die zuletzt entstandene Kurslücke viel kleiner zu machen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:20 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:20 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 18,64EUR auf Tradegate (30. April 2026, 11:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: BBVA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 23,60

Kursziel alt: 23,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

