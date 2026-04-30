UBS stuft NEMETSCHEK AG auf 'Sell'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nemetschek nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Sell" belassen. Der Bausoftware-Anbieter sei gut ins Jahr gestartet und habe den währungsbereinigten Umsatz stärker als erwartet gesteigert, während die Margen ein wenig enttäuscht hätten, schrieb Michael Briest am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Der unveränderte Ausblick beinhalte zwar leicht über den Konsensschätzungen liegende Wachstumsziele, berücksichtige aber noch nicht die anstehende Übernahme von HPSS./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 62,30EUR auf Tradegate (30. April 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Michael Briest
Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 56
Kursziel alt: 56
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Briest
Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 56
Kursziel alt: 56
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