aap Implantate 2025 mit Gewinnplus – Ausblick für 2026 begeistert Anleger
Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen stärkt das Unternehmen 2025 seine Basis: Umsatzwachstum, operative Fortschritte und klinische Erfolge ebnen den Weg für weiteres Wachstum bis 2026.
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- Umsatz 2025 stieg um 2% auf EUR 12,5 Mio.; Konzern‑EBITDA verbesserte sich von EUR -0,85 Mio. auf EUR -0,64 Mio.; Segment Trauma erreichte bereinigt ein positives Recurring‑EBITDA von ca. EUR 0,4 Mio. (nahezu ausgeglichen trotz Zusatzkosten)
- Klinische Humanstudie zur antibakteriellen Oberflächen‑Technologie erfolgreich abgeschlossen; Begutachtung durch Ethikkommission und BfArM steht noch aus; Veröffentlichung der Ergebnisse in einer renommierten Fachzeitschrift für H2/2026 geplant
- Vollständige MDR‑Zertifizierung des LOQTEQ Trauma‑Portfolios in Q1/2026 erreicht, schafft Voraussetzungen für schrittweise Produkteinführungen in CE‑Märkten und setzt interne F&E‑Kapazitäten frei
- Regionale Entwicklungen: EMEA bleibt größter Markt (~50%); Deutschland +5%; Brasilien (LATAM) +>60%; APAC durch Markteintritte in Taiwan/Südkorea und Thailand (+~30%) getrieben; USA mit starker Umsatzentwicklung H2/2025 und Q1/2026 +23% in Lokalwährung (+11% in EUR)
- 2025 wurden Finanzierungsmaßnahmen zur Stärkung von Technologieinvestitionen und Ausbau des Trauma‑Geschäfts umgesetzt; erreichte operative Meilensteine reduzieren zuvor bestehende Risiken und positionieren das Unternehmen besser für weiteres Wachstum
- Ausblick 2026: Umsatzprognose EUR 11,5–14,5 Mio.; erwartetes EBITDA zwischen EUR -1,0 Mio. und EUR +1,5 Mio.; Risiko durch geopolitische Spannungen im Nahen Osten, mögliche Umsatzverluste in MEA sollen durch andere Regionen kompensiert werden.
Der Kurs von aap Implantate lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,0600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,24 % im
Plus.
+0,97 %
+13,64 %
+47,06 %
+35,14 %
+52,67 %
+37,93 %
+2,98 %
-85,74 %
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