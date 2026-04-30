UBS stuft Befesa auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Befesa nach Quartalszahlen des Recyclingspezialisten mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Buy" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe enttäuscht, und die Mitte der Ebitda-Jahreszielspanne liege 1,7 Prozent unter dem Konsens, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,61 % und einem Kurs von 32,10EUR auf Tradegate (30. April 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: Befesa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 46

Kursziel alt: 46

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

