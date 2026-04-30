UBS stuft Fuchs SE auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fuchs SE nach Quartalszahlen des Schmierstoffherstellers von 44 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die bestätigte operative Ergebnisprognose (Ebit) erscheine konservativ und beinhalte ein rund fünfprozentiges Aufwärtspotenzial zu seiner Schätzung, schrieb Christian Bell am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,52 % und einem Kurs von 40,20EUR auf Tradegate (30. April 2026, 11:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Christian Bell

Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 46

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

