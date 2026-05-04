Microsoft nach den Zahlen: Das raten jetzt die Analysten!

Die Hoffnung vieler Anlegerinnen und Anleger darauf, dass die Aktie von Microsoft ihre monatelange Talfahrt beenden und vor einer Trendwende stehen würde, hat sich nach den in der vergangenen Woche vorgelegten Quartalszahlen nicht erfüllt. Im Gegenteil wurde die jüngste Erholung teilweise verkauft. Damit könnte der mittelfristige Abwärtstrend weitergehen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Zwar fielen die Zahlen insgesamt stark aus, auch dank Bewertungsgewinnen der Beteiligung an OpenAI, doch beim Cloud-Wachstum fiel Microsoft hinter die Mitbewerber Alphabet und Amazon zurück, während die angehobene Investitionsprognose Sorgen schürte, dass das Unternehmen eine seiner größten Stärken, die makellose Bilanz, verspielen könnte.

Microsoft wächst zwar, die Schulden aber auch

Saß der Konzern vor drei Jahren noch auf einem Nettovermögen von fast 32 Milliarden US-Dollar, sind die Nettoschulden inzwischen auf 47,2 Milliarden US-Dollar angewachsen – Tendenz weiter steigend. Damit werden Zinskosten zunehmend zum finanziellen Gegenwind für den Konzern.

Viele Investoren schwanken nun zwischen Sorge vor weiteren Kursverlusten und der Hoffnung, dass die im historischen Vergleich günstige Bewertung doch noch zu einem Turnaround führen könnte. Wie schätzen Analystinnen und Analysten die Lage nach den Zahlen ein?

Anhaltender Optimismus an der Wall Street

Unverändert zu den optimistischsten Research-Häusern gehört Jefferies. Das Team um Brent Thill hat seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 675 US-Dollar bestätigt und auf die anhaltend hohe Nachfrage nach KI-Rechenleistung verwiesen. Er rechnet außerdem damit, dass sich der Fokus mittelfristig vom Wachstum in der Cloud hin zu Copilot und dessen Adaptionsrate verschieben werde.

Auch bei Goldman Sachs zeigt man sich weiter zuversichtlich, hier wurde das Kursziel gegen den Trend der Aktie sogar geringfügig von 600 auf 610 US-Dollar angehoben. Analystin Gabriela Borges bekräftigte ihre Kaufempfehlung. Sie sieht in dem anhaltend hohen Gesamtwachstum "Meilensteine gegen den Bear Case", der aktuell am Markt gehandelt wird.

Bei der britischen Barclays genießt der Software-Konzern ebenfalls anhaltend hohes Vertrauen. Allerdings wurde das Kursziel dem seit Monaten schwachen Trend nach unten angepasst. Den fairen Wert sieht das Bankhaus nun nicht mehr bei 600, sondern nur noch bei 545 US-Dollar. Die Einschätzungen zu Azure fielen angesichts von Beschreibungen wie "moderate Wachstumsbeschleunigung" und "vernünftige Ausweitung" der Kapazitäten verhalten aus.

Vorsichtigere Einschätzungen trüben die Stimmung kaum

Zu den Kurszielen deutlich unter dem aktuellen Konsens gehört mit 510 US-Dollar das der Schweizer UBS. Die empfiehlt Bank die Aktie zwar weiterhin zum Kauf, verweist aber auf die hohen Kosten, welche für die jüngste Wachstumssteigerung nötig waren. Analyst Karl Keirstead hob außerdem die neu verhandelte Partnerschaft mit OpenAI und deren Flexibilität in einem sich ständig verändern Wettbewerbsumfeld hervor. Nach einer Anhebung von 505 auf 515 US-Dollar zeigt sich BMO Capital ähnlich vorsichtig im Vergleich zu anderen Expertinnen und Experten.

Insgesamt ist die Stimmung in der Analystenschar auch nach den Zahlen überwältigend bullish. Bei 54 Bewertungen kommt Microsoft 42 Mal auf "Kaufen", 9 Mal auf "Übergewichten" und 3 Mal auf "Halten". Zum Reduzieren oder Verkaufen von Positionen rät gegenwärtig kein einziges Team.

Im Schnitt werden als fairer Wert 560,81 US-Dollar genannt. Das entspricht gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag einer Upside von 35,3 Prozent. Der Bewertungsabschlag gegenüber dem 5-Jahres-Mittel beträgt gegenwärtig – je nach Kennziffer – zwischen etwa 20 (Kurs-Gewinn-Verhältnis) und 35 Prozent (Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis).

Lokales Top könnte für anhaltenden Abwärtstrend sprechen

Die Aktie zeigt sich vom ungebrochenen Optimismus der Wall Street derweil unbeeindruckt. Zwar konnte zuletzt die bei rund 390 US-Dollar verlaufende 50-Tage-Linie zurückerobert werden, doch im Bereich von 430 US-Dollar ist die Erholung ins Stocken geraten. Die nach den Zahlen schwache Kursreaktion sorgte sogar zeitweise für einen Kurs unterhalb der psychologisch wichtigen Marke von 400 US-Dollar und eine gefährliche Nähe zur 50-Tage-Linie.

Sollte den Bullen nach den jüngsten Verlusten kein rascher Konter gelingen, droht ein lokales Top und damit ein Zeichen für die Fortsetzung des mittelfristigen Abwärtstrends. Der unter seine Signallinie fallende MACD spricht für dieses Szenario. Gleichzeitig liegen hier erste bullishe Divergenzen vor, welche für eine Trendwende sprechen.

Fazit: Die Zuversicht ist da, lässt aber nach

Analystinnen und Analysten sehen Microsoft nach den am Mittwochabend vorgelegten Quartalszahlen unverändert auf Kurs sowohl für anhaltendes Geschäftswachstum als auch zu höheren Notierungen. Vom schwächeren Cloud-Wachstum als bei der Konkurrenz lässt sich die Wall Street gegenwärtig ebenso wenig beeindrucken wie von der wachsenden Gesamtverschuldung.

Ganz ohne Veränderungen kommt der Konsens jedoch nicht aus. Mit dem Kurs der Aktie sind in den vergangenen Monaten auch die Erwartungen gesunken. Vor rund einem halben Jahr wurde der faire Wert im Schnitt noch auf knapp 627 US-Dollar geschätzt. Dem gegenüber stellt der aktuelle Konsens von 560,81 US-Dollar eine signifikante Anpassung dar. Sollte die Aktie auch weiterhin schwach bleiben, dürften die Analystenziele weiter sinken.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion