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    ROUNDUP

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    Energiemanagement für KI-Rechenzentren treibt Schneider Electric an

    Für Sie zusammengefasst
    • KI-Ausbau steigert Bedarf an Energieeffizienz
    • Rechenzentren als dynamischster Endmarkt mit Pipeline
    • Umsatzwachstum und bestätigte Jahresziele für 2026
    ROUNDUP - Energiemanagement für KI-Rechenzentren treibt Schneider Electric an
    Foto: Schneider Electric GmbH

    RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX) - Der weltweit rasante Ausbau von KI-Kapazitäten schiebt den Technologiekonzern Schneider Electric weiter an. Die Nachfrage nach Technik zur effizienten Energienutzung, Kühlung und anderer kritischer Ausrüstung wie Serverracks und elektrische Werkzeuge bleibt hoch. Das hilft, trägere Geschäfte im Bereich der Industrieautomatisierung abzufedern. An der Börse gab es dennoch Kursverluste.

    Die Papiere von Schneider Electric fielen gegen Mittag um 1,3 Prozent auf 267,90 Euro. Für 2026 steht damit noch ein Gewinn von 14 Prozent auf der Kurstafel. Zwar habe das Unternehmen die Markterwartungen in puncto Geschäftswachstum bei Energiemanagement-Lösungen etwas übertroffen, doch dürften nicht wenige Investoren heimlich auf noch mehr gehofft haben, erklärte Analyst Alasdair Leslie von Bernstein Research.

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    Branchenexperte Rizk Maidi vom Investmenthaus Jefferies betonte nach der Telefonkonferenz zu den Resultaten, dass Rechenzentren erneut der dynamischste Endmarkt gewesen seien, gestützt auf eine solide globale Projektpipeline. Zudem habe die Unternehmensführung auf Wachstum bei den Dienstleistungsangeboten rund um Rechenzentren hingewiesen. Das verdeutliche, dass Schneider Electric über deren Lebenszyklus hinweg profitieren könne und sich damit von stärker Hardware-ausgerichteten Konkurrenten positiv abhebe.

    Insgesamt steigerte der französische Siemens-Konkurrent laut einer Mitteilung vom Donnerstag den Umsatz im ersten Quartal um fast 5 Prozent auf 9,8 Milliarden Euro. Aus eigener Kraft - also bereinigt um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen - übertraf das Wachstum mit gut 11 Prozent die durchschnittliche Analystenschätzung.

    Die Jahresziele bestätigten Konzernchef Olivier Blum. Demnach soll der Umsatz 2026 aus eigener Kraft um 7 bis 10 Prozent wachsen. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) soll auf dieser Basis zwischen 10 und 15 Prozent zulegen./mis/lew/stk

    Schneider Electric

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    ISIN:FR0000121972WKN:860180
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie

    Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 266,5 auf Tradegate (30. April 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um -4,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric bezifferte sich zuletzt auf 154,70 Mrd..

    Schneider Electric zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 303,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 289,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 325,00EUR was eine Bandbreite von +7,74 %/+21,16 % bedeutet.




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