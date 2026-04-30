JPMORGAN stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Overweight" belassen. Harry Gowers attestierte der Fluggesellschaft am Donnerstag ein starkes erstes Quartal. Das Ausmaß, in dem die Prognose für die Treibstoffkosten in diesem Jahr erhöht worden sei, drohe sich aber auch auf den Aktienkurs auswirken./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:58 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:58 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 8,836EUR auf Tradegate (30. April 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry J Gowers

Analysiertes Unternehmen: AIR FRANCE-KLM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 15

Kursziel alt: 15

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

