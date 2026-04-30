DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SFC Energy auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SFC Energy von 16,40 auf 21,50 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach einem schwierigen Jahr 2025 wird der Analyst Michael Kuhn optimistischer für den Spezialisten für Brennstoffzellentechnologie. Seit Februar zeige der Trend der Markterwartungen wieder nach oben, schrieb er in seiner am Donnerstag vorliegenden Kaufempfehlung. Das erste Quartal dürfte zwar mau ausgefallen sein im Vergleich zum guten Vorjahr, aber die strukturellen Wachstumstreiber gewännen an Wirkung./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,34 % und einem Kurs von 18,14EUR auf Tradegate (30. April 2026, 12:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Michael Kuhn
Analysiertes Unternehmen: SFC Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 21,50
Kursziel alt: 16,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Kuhn
Analysiertes Unternehmen: SFC Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 21,50
Kursziel alt: 16,40
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