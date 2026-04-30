JPMORGAN stuft Unilever PLC auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe im ersten Quartal umsatzseitig die Erwartungen übertroffen dank der Absatzvolumina, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Der Ausblick auf das Gesamtjahr sei bestätigt worden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 49,59EUR auf Tradegate (30. April 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 57
Kursziel alt: 57
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 57
Kursziel alt: 57
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