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    Israelischer Rüstungskonzern könnte VW-Werk übernehmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Rafael möchte das Osnabrücker VW Werk kaufen
    • Produktion für Iron Dome Komponenten geplant
    • Rund 2300 Beschäftigte, Perspektive unklar
    Israelischer Rüstungskonzern könnte VW-Werk übernehmen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Der israelische Rüstungskonzern Rafael möchte das Osnabrücker Volkswagen -Werk übernehmen. "Es gibt Gespräche zwischen Rafael und Volkswagen", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Bastian Ernst der Deutschen Presse-Agentur. Ernst war bis 2025 in führender Funktion für den Panzerfaust-Hersteller Dynamit Nobel Defence (DND) tätig, dann wechselte er in den Bundestag. DND ist die Deutschlandtochter von Rafael, sie würde nach aktuellem Stand auch den Volkswagen-Standort übernehmen. Informierte Kreise bestätigten die Information, über die auch die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtet hatte.

    In Osnabrück sollen künftig wohl keine Panzerfäuste hergestellt werden, sondern Komponenten rund um das Flugabwehr-System "Iron Dome", das Rafael in Israel fertigt. Das könnten schwere Lastwagen und Abschussvorrichtungen sein, vermutet der frühere Rüstungsmanager Ernst. DND ließ eine Anfrage unbeantwortet. Volkswagen teilte mit, man prüfe weiterhin tragfähige Perspektiven für den Standort Osnabrück nach dem Auslauf der aktuellen Fertigung im Jahr 2027. Man stehe "im Austausch mit unterschiedlichen Marktakteuren".

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    Der Panzer- und Munitionsfabrikant Rheinmetall hatte zunächst ebenfalls Interesse an dem Standort bekundet, später aber abgewunken.

    Israelisches Know-how in Deutschland

    Ernst wertet die mögliche Übernahme des VW -Standorts durch Rafael und DND positiv. "Das ist eine Win-win-Situation", sagt der Christdemokrat. "Wir hätten israelisches Know-how in Deutschland und der israelische Staatskonzern hat eine Produktion, die nicht bedroht ist vom Krieg." Gut sei zudem, dass wohl zumindest ein Teil der Osnabrücker Belegschaft übernommen werden könne.

    DND hat seinen Firmensitz in Burbach (Nordrhein-Westfalen). Die Folgen des Ukraine-Krieges gaben der Firma einen starken Wachstumsschub, die Nachfrage nach Panzerfäusten schnellte nach Beginn des russischen Angriffs in die Höhe. 2024 kam die Firma mit rund 400 Mitarbeitern eigenen Angaben zufolge auf einen Umsatz von 146 Millionen Euro und damit zehn Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Gewinn verdoppelte sich auf 6,5 Millionen Euro. Aktuellere Zahlen sind bislang nicht veröffentlicht.

    Inzwischen hat die Firma ihr Produkt-Portfolio erweitert und baut einen Standort in Kiel, wo Militärfunkgeräte gefertigt und die dafür nötige Software entwickelt werden sollen.

    VW hatte das Osnabrücker Werk 2009 vom insolventen Auftragsfertiger Karmann übernommen. Volkswagen gehörte lange zu den wichtigsten Kunden des Cabriospezialisten. In der Fabrik arbeiten derzeit rund 2.300 Menschen. Im kommenden Jahr läuft die Produktion des T-Roc-Cabriomodells aus. Einen Folgeauftrag aus dem VW-Konzern gibt es bislang nicht./wdw/eks/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 1.345 auf Tradegate (30. April 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -5,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 62,05 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.122,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.220,00EUR was eine Bandbreite von +51,99 %/+64,59 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, wie große Auftragsmeldungen (Rumänien SAFE-Aufträge ~5 Mrd., Naval-Aufträge ~0,9 Mrd., Lynx-Schützenpanzer, Schiffstaufe) den Aktienkurs beeinflussen. Diskutiert werden starke Kursschwankungen mit wieder verlorenen Tagesgewinnen, die Einschätzung, dass die Bewertung bereits eingepreist ist, Geduldserfordernis sowie Panik/FOMO unter Anlegern.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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