UBS stuft Adidas auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas mit einem Kursziel von 219 Euro auf "Buy" belassen. Nach dem starken Jahresstart, der unter Ausklammerung der Auswirkungen der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft selbst die optimistischsten Erwartungen übertroffen habe, bleibe nun abzuwarten, wie nachhaltig diese Entwicklung sei, schrieb Robert Krankowski in seinem am Donnerstag veröffentlichten Resümee zum Quartalsbericht. Hier komme dem zweiten Halbjahr eine entscheidende Bedeutung zu. Die aktuelle Bewertung preise indes überzogene Ängste vor einer Wachstumsverlangsamung und/oder Margendruck ein, wofür er wenig Belege sehe./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 147,1EUR auf Tradegate (30. April 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Robert Krankowski

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 219

Kursziel alt: 219

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 219,00 € , was eine Steigerung von +48,52% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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