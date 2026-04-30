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    EcoGraf Limited: Spannender Quartalsbericht jetzt verfügbar!

    EcoGraf meldet starke Fortschritte: Die aktualisierte Machbarkeitsstudie für Epanko, neue Finanzierungsansätze und strategische Partnerschaften stärken die Position im Graphitmarkt.

    EcoGraf Limited: Spannender Quartalsbericht jetzt verfügbar!
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • EcoGraf hat eine aktualisierte bankfähige Machbarkeitsstudie für die Epanko-Graphitmine abgeschlossen, die einen Barwert vor Steuern (NPV) von 516 Mio. USD und einen IRR von 31,1 % aufweist.
    • Die Studie bestätigt eine Anlagendurchsatzsteigerung um 21,7 % auf 73.000 Tonnen pro Jahr und zeigt solide Finanzergebnisse mit einem jährlichen EBITDA von 85,7 Mio. USD.
    • Das Unternehmen arbeitet an der Fremdfinanzierung, unter anderem mit der KfW IPEX-Bank, und hat einen Antrag auf Kofinanzierung im Rahmen von DEG Impulse gestellt.
    • Im Downstream-Bereich hat EcoGraf eine strategische Partnerschaft mit Mitsubishi Chemical für die langfristige Abnahme von bis zu 10.000 Tonnen sphärischem Graphit pro Jahr vereinbart.
    • Es bestehen Kooperationen mit der Europäischen Investitionsbank und Long Time Technology Co. Ltd (LTT) zur Entwicklung von Reinigungsanlagen und nachhaltigen Bauprodukten.
    • Das Unternehmen verzeichnet Herausforderungen in der Graphit-Lieferkette durch Exportbeschränkungen aus China, während die weltweite Nachfrage nach Elektrofahrzeugen weiter steigt.






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