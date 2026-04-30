85 0 Kommentare EcoGraf Limited: Spannender Quartalsbericht jetzt verfügbar!

EcoGraf meldet starke Fortschritte: Die aktualisierte Machbarkeitsstudie für Epanko, neue Finanzierungsansätze und strategische Partnerschaften stärken die Position im Graphitmarkt.

EcoGraf hat eine aktualisierte bankfähige Machbarkeitsstudie für die Epanko-Graphitmine abgeschlossen, die einen Barwert vor Steuern (NPV) von 516 Mio. USD und einen IRR von 31,1 % aufweist.

Die Studie bestätigt eine Anlagendurchsatzsteigerung um 21,7 % auf 73.000 Tonnen pro Jahr und zeigt solide Finanzergebnisse mit einem jährlichen EBITDA von 85,7 Mio. USD.

Das Unternehmen arbeitet an der Fremdfinanzierung, unter anderem mit der KfW IPEX-Bank, und hat einen Antrag auf Kofinanzierung im Rahmen von DEG Impulse gestellt.

Im Downstream-Bereich hat EcoGraf eine strategische Partnerschaft mit Mitsubishi Chemical für die langfristige Abnahme von bis zu 10.000 Tonnen sphärischem Graphit pro Jahr vereinbart.

Es bestehen Kooperationen mit der Europäischen Investitionsbank und Long Time Technology Co. Ltd (LTT) zur Entwicklung von Reinigungsanlagen und nachhaltigen Bauprodukten.

Das Unternehmen verzeichnet Herausforderungen in der Graphit-Lieferkette durch Exportbeschränkungen aus China, während die weltweite Nachfrage nach Elektrofahrzeugen weiter steigt.





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