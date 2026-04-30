DHL Group Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 30.04.2026

Mit einer Performance von +5,37 % konnte die DHL Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die DHL Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,14 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 49,09€, mit einem Plus von +5,37 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Die DHL Group ist ein globaler Logistik- und Postkonzern (Brief, Paket, Express, Fracht, Supply-Chain-Lösungen, E-Commerce-Logistik). Sie zählt zu den Weltmarktführern in Express- und Kontraktlogistik. Wichtige Konkurrenten: UPS, FedEx, DPD, GLS, Kühne+Nagel. Stärken/USPs: dichtes globales Netzwerk, starke Marke, integrierte End-to-End-Lösungen, hohe Präsenz im E-Commerce.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg bei DHL Group konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -0,92 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,83 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -0,24 % verloren.

DHL Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,97 % 1 Monat +5,83 % 3 Monate -0,92 % 1 Jahr +24,70 %

Informationen zur DHL Group Aktie

Stand: 30.04.2026, 12:37 Uhr

Es gibt 1 Mrd. DHL Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,03 Mrd. € wert.

Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag nach einer schwächeren Eröffnung im späteren Handelsverlauf ins Plus gedreht. Am letzten Tag der feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche stehen neben den anhaltend hohen Ölpreisen, den Bilanzen wichtiger …

Die Schweizer Großbank UBS hat DHL Group nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Logistikkonzerns liege vor allem dank des starken Express-Geschäfts 8 Prozent über dem Konsens, …

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Auf den ersten Blick attestierte Michael Aspinall dem Logistiker am Donnerstag "starke operative Hebel". Das operative Ergebnis …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fedex, Kuehne + Nagel International und Co.

Fedex, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,48 %. Kuehne + Nagel International notiert im Plus, mit +0,43 %.

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Ob die DHL Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DHL Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.