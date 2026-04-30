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    Vita 34: FamiCord AG 2025 mit solidem Jahresabschluss vor Herausforderungen

    2025 verzeichnete die FamiCord AG trotz Umsatz- und EBITDA-Wachstum deutliche Belastungen bei Ergebnis, Cashflow und Eigenkapital – mit unsicherem Ausblick auf 2026.

    Vita 34: FamiCord AG 2025 mit solidem Jahresabschluss vor Herausforderungen
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Umsatz der FamiCord AG stieg 2025 um 7,3 % auf 88,2 Mio. EUR, was die positive Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.
    • Das EBITDA erhöhte sich 2025 um 12,3 % auf 10,6 Mio. EUR, mit einer EBITDA-Marge von 12,0 %, was die verbesserte Profitabilität zeigt.
    • Das Periodenergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen sank 2025 auf -5,0 Mio. EUR, hauptsächlich aufgrund von Wertminderungen auf Firmenwerte (Goodwill).
    • Der Rückgang des operativen Cashflows um 58,5 % auf 3,6 Mio. EUR und die Reduktion der liquiden Mittel um 29,4 % auf 11,9 Mio. EUR spiegeln die Verschiebung im Vertragsmix hin zu Abonnementmodellen wider.
    • Die Eigenkapitalquote sank 2025 deutlich auf 3,3 %, was auf Verluste, Wertminderungen und eine erhöhte Fremdfinanzierung zurückzuführen ist.
    • Für 2026 erwartet das Unternehmen einen Umsatz zwischen 80 und 90 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 9,0 bis 11,0 Mio. EUR, wobei makroökonomische Unsicherheiten die Geschäftsentwicklung beeinflussen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Vita 34 ist am 30.04.2026.

    Der Kurs von Vita 34 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,4350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,34 % im Minus.


    Vita 34

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    ISIN:DE000A0BL849WKN:A0BL84
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