Deutsche Bank Research hebt SFC Energy auf 'Buy'

Es gibt verschiedene Klassen von Abschreibungen:

Unbeweglich, z. B. Gebäude, sonstige Bauten;

Immateriell, z. B. Patente, Software, Unternehmenswert

Letztere sind schwerer zu bestimmen, denn z.b. müsste erstmal jemand ein Angebot für ein Patent machen, um einen realen monetären Wert zu erhalten. Oder auch Software kann schnell veralten und ist dann unverkäuflich.

Bin kein Steuerfachmann, dieser Bereich bietet aber wohl einigen Gestaltungsspielraum, weil es den Wert des Unternehmens -gewollt oder ungewollt- künstlich aufblähen kann. Das sollen genau die externen Bilanzprüfer checken , u.a.

Um das Gesamtbild, also die Firmenbilanz ggf. wieder in die Waage zu bringen (sprich' die Aktionäre nicht zu täuschen) müssten dann Abschreibungen durchgeführt werden, die üblicherweise nicht gut für den Aktienkurs sind.

Firmen sind daher nicht so wild drauf. Ob man dann Steuern zurückbekommt, weiß ich nicht, denke aber eher nicht.

Aber auch viele Dax-Firmen haben solche Risiken in den Bilanzen durch z.b. Übernahmen, die noch mit zu hohen Werten in dem Büchern , weil man z.b zu optimistisch war. Das sind dann die sogenannten GoodWill-Positionen. Einige Firmen lösen diese Positionen brav nach und nach auf, andere lassen sie erstmal stehen, bis es evtl. kracht (es sei denn, die Firma läuft und es interessiert sich niemand recht dafür).

Aber wie erwähnt, ich bin kein Steuer-Fuzzi ...







