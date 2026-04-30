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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank Research hebt SFC Energy auf 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank hebt Kursziel SFC Energy auf 21,50€
    • Analyst Michael Kuhn stuft SFC Energy auf Buy
    • Trend der Markterwartungen seit Februar steigt
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research hebt SFC Energy auf 'Buy'
    Foto: SFC Energy AG

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SFC Energy von 16,40 auf 21,50 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach einem schwierigen Jahr 2025 wird der Analyst Michael Kuhn optimistischer für den Spezialisten für Brennstoff­zellentechnologie. Seit Februar zeige der Trend der Markterwartungen wieder nach oben, schrieb er in seiner am Donnerstag vorliegenden Kaufempfehlung. Das erste Quartal dürfte zwar mau ausgefallen sein im Vergleich zum guten Vorjahr, aber die strukturellen Wachstumstreiber gewännen an Wirkung./rob/ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET

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    SFC Energy

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    +10,12 %
    +29,28 %
    +27,30 %
    -24,95 %
    -19,91 %
    -30,19 %
    +386,49 %
    -27,12 %
    ISIN:DE0007568578WKN:756857
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie

    Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,99 % und einem Kurs von 18,08 auf Tradegate (30. April 2026, 12:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um +10,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von SFC Energy bezifferte sich zuletzt auf 316,69 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -12,18 %/+15,26 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 21,50 Euro


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    Community Beiträge zu SFC Energy - 756857 - DE0007568578

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursbewegung und Fundamentaldaten der SFC Energy-Aktie: Trader sehen technische Marken bei 17/18€ (17 überschritten, 18 erreicht) und ein mögliches Ziel bei rund 26€ bei nachhaltig besserer Ertragslage. Hohe Umsätze und vorgezogene Q1‑Daten werden als Hinweis auf Großaufträge (u.a. Indien/Militär) gewertet. Gleichzeitig bestehen Bedenken zu möglichen Abschreibungen und deren Bewertungsfolgen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SFC Energy eingestellt.

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    dpa-AFX
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