ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt SFC Energy auf 'Buy'
- Deutsche Bank hebt Kursziel SFC Energy auf 21,50€
- Analyst Michael Kuhn stuft SFC Energy auf Buy
- Trend der Markterwartungen seit Februar steigt
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SFC Energy von 16,40 auf 21,50 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach einem schwierigen Jahr 2025 wird der Analyst Michael Kuhn optimistischer für den Spezialisten für Brennstoffzellentechnologie. Seit Februar zeige der Trend der Markterwartungen wieder nach oben, schrieb er in seiner am Donnerstag vorliegenden Kaufempfehlung. Das erste Quartal dürfte zwar mau ausgefallen sein im Vergleich zum guten Vorjahr, aber die strukturellen Wachstumstreiber gewännen an Wirkung./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie
Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,99 % und einem Kurs von 18,08 auf Tradegate (30. April 2026, 12:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um +10,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,28 %.
Die Marktkapitalisierung von SFC Energy bezifferte sich zuletzt auf 316,69 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -12,18 %/+15,26 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 21,50 Euro
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