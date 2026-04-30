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    Gewinn & Umsatz steigen

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    Royal Caribbean: Kreuzfahrt-Unternehmen schwimmt im Geld!

    Die Royal Caribbean Group hat ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Die Buchungen steigen wieder signifikant. Das ist aber nicht die einzige gute Nachricht für Anleger.

    Für Sie zusammengefasst
    Gewinn & Umsatz steigen - Royal Caribbean: Kreuzfahrt-Unternehmen schwimmt im Geld!
    Foto: Fernando Jorge - Unsplash

    Volle Kraft voraus! Das Kreuzfahrt-Unternehmen Royal Caribbean sticht wieder vermehrt in See!

    Diese Ergebnisse übertrafen die Prognose des Unternehmens aufgrund höherer Umsätze, geringerer Kosten und einer besseren Performance der Joint Ventures.

    Die Royal Caribbean Group gab am Donnerstag für das erste Quartal einen Gewinn je Aktie (EPS) von 3,48 US-Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,60 US-Dollar bekannt.

    Im ersten Quartal schüttete das Unternehmen rund 1,1 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre aus, davon 836 Millionen US-Dollar durch Aktienrückkäufe und 270 Millionen US-Dollar durch Dividendenzahlungen.

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    Nach einer Rekordsaison verzeichnet das Kreuzfahrt-Unternehmen weiterhin eine starke Nachfrage nach seinen Urlaubsreisen. Die Buchungen für Mittelmeer- und Westküstenreisen in Mexiko gingen im März und Anfang April aufgrund geopolitischer Entwicklungen zwar zurück. Sie haben sich jedoch inzwischen erholt und liegen aktuell über dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

    Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)

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    ISIN:LR0008862868WKN:886286
    Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Das Unternehmen erwartet nun einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 17,10 und 17,50 US-Dollar. Die aktualisierten Prognosen berücksichtigen höher als erwartete Treibstoffkosten (basierend auf den aktuellen Benzinpreisen an den Zapfsäulen) und Auswirkungen geopolitischer Ereignisse auf die Routen von TUI Cruises  (Joint Venture) im Nahen Osten sowie niedrigere sonstige Kosten und den Nutzen aus den jüngsten Aktienrückkäufen. 

    "Die Nachfrage nach unseren Erlebnissen ist weiterhin hoch, und wir konzentrieren uns darauf, die besten Urlaubsreisen verantwortungsvoll anzubieten, das Umsatzwachstum zu beschleunigen und die Kosten zu kontrollieren", sagte Jason Liberty, Chairman und CEO der Royal Caribbean Group.

    Also: Mit dem Rückenwind besserer Prognosen in die Abendsonne segeln!

    Die Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,17 % und einem Kurs von 224,4EUR auf Tradegate (30. April 2026, 12:35 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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