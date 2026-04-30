GOLDMAN SACHS stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon von 275 auf 325 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten über den Oberkanten der Zielspannen gelegen, schrieb Eric Sheridan am Donnerstagmorgen im Resümee des Quartalsberichts. Das Management habe an die lange Geschichte erfolgreicher Investitionen in Trendthemen erinnert./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 03:26 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 229,6EUR auf Tradegate (30. April 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Eric Sheridan
Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 325
Kursziel alt: 275
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Eric Sheridan
Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 325
Kursziel alt: 275
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