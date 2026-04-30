GOLDMAN SACHS stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon von 275 auf 325 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten über den Oberkanten der Zielspannen gelegen, schrieb Eric Sheridan am Donnerstagmorgen im Resümee des Quartalsberichts. Das Management habe an die lange Geschichte erfolgreicher Investitionen in Trendthemen erinnert./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 03:26 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 229,6EUR auf Tradegate (30. April 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Eric Sheridan

Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 325

Kursziel alt: 275

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 325,00 $ , was eine Steigerung von +20,29% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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