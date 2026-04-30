Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie fällt am 30.04.2026 um -7,35 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

Die Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -7,35 % auf 31,50€. Damit verliert die Aktie -2,50 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,02 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 31,50€, mit einem Minus von -7,35 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Smurfit Westrock ist ein globaler Marktführer in der Verpackungsindustrie, bekannt für nachhaltige Lösungen und innovative Technologien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -2,86 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie damit um -7,65 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,45 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Smurfit Westrock Public Limited Company +3,34 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,24 % geändert.

Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,65 % 1 Monat -8,45 % 3 Monate -2,86 % 1 Jahr -8,60 %

Informationen zur Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie

Stand: 30.04.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 524 Mio. Smurfit Westrock Public Limited Company Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,88 Mrd.EUR € wert.

Smurfit Westrock plc (NYSE: SW, LSE: SWR) today announced the financial results for the first quarter ended March 31, 2026. Key Points: Net Sales of $7,712 million Net Income of $63 million, with a Net Income Margin of 0.8% Adjusted EBITDA1 of …

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Ob die Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.