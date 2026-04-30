DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MICHELIN auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Michelin von 35 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Absatzvolumina seien höher ausgefallen als gedacht, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen des Reifenkonzerns. Der Tenor des Managements bei der folgenden Telefonkonferenz sei allerdings vorsichtig gewesen./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET



