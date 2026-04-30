Goldpreis
Goldpreis schießt um +1,97 % hoch – jetzt 4.639,81 USD
Rally bei Gold: Kurs steigt kräftig um +1,97 % auf 4.639,81 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,16 %
|1 Monat
|+1,28 %
|3 Monate
|-12,23 %
|1 Jahr
|+37,32 %
Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.801,42USD. Heute, bei 4.639,81USD, wäre daraus ein Vermögen von 25.756,4USD geworden – ein Plus von +157,56 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum herrscht gemischtes Sentiment: Zentralbanken verkaufen Gold, doch die Deutsche Bank bleibt bullish (Ziel ca. 8.000 USD bis 2031). Gold gilt in Krisen oft als Liquiditäts-Hebel, kann aber temporär unter Aktienmarkteinbrüchen leiden. Technische Ziele reichen von ca. 3.400 USD (ABC-Welle) bis spekulativ 6.000–8.000 USD. Konkreter 14‑Tage-Verlauf wird nicht genannt.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|362,45EUR
|+1,97 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|127,40EUR
|+1,81 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|263,04EUR
|+2,17 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|380,58EUR
|+2,95 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|101,51EUR
|+4,05 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|589,15EUR
|+2,89 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|380,12EUR
|+1,93 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|76,96EUR
|+2,10 %
|Long
|1
|0,00
|127,26EUR
|+1,69 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,318EUR
|-1,06 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.