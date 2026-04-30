Goldpreis schießt um +1,97 % hoch – jetzt 4.639,81 USD

+1,97 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,16 % 1 Monat +1,28 % 3 Monate -12,23 % 1 Jahr +37,32 %

Gold steigt innerhalb von 24 Stunden umauf 4.639,81. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.801,42USD. Heute, bei 4.639,81USD, wäre daraus ein Vermögen von 25.756,4USD geworden – ein Plus von +157,56 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum herrscht gemischtes Sentiment: Zentralbanken verkaufen Gold, doch die Deutsche Bank bleibt bullish (Ziel ca. 8.000 USD bis 2031). Gold gilt in Krisen oft als Liquiditäts-Hebel, kann aber temporär unter Aktienmarkteinbrüchen leiden. Technische Ziele reichen von ca. 3.400 USD (ABC-Welle) bis spekulativ 6.000–8.000 USD. Konkreter 14‑Tage-Verlauf wird nicht genannt.