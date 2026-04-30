Silberpreis
Silber explodiert plus +3,33 % auf 73,70 USD
Rally bei Silber: Kurs steigt kräftig um +3,33 % auf 73,70 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-7,40 %
|1 Monat
|+2,69 %
|3 Monate
|-37,90 %
|1 Jahr
|+119,16 %
Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Silber bei 33,62812USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 73,70USD ein Wert von 10.958,2USD geworden – ein Gewinn von +119,16 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes Sentiment: Kurzfristig Unsicherheit und mögliche Seitwärts-/Talfahrt; Preise um 69–71 USD werden genannt; 200-Tage-Linie als Trigger. Mittelfristig wird eine strukturelle Unterbewertung gesehen (60–80 USD). Inflation/Notenbank-Politik wird als unterstützend gesehen; physischer Nachkauf wird diskutiert. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: uneinheitlich; Die Kursentwicklung war %.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|362,45EUR
|+1,97 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|127,40EUR
|+1,81 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|263,04EUR
|+2,17 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|380,58EUR
|+2,95 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|101,51EUR
|+4,05 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|589,15EUR
|+2,89 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|380,12EUR
|+1,93 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|76,96EUR
|+2,10 %
|Long
|1
|0,00
|127,26EUR
|+1,69 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,318EUR
|-1,06 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.