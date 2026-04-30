Silber explodiert plus +3,33 % auf 73,70 USD

+3,33 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,40 % 1 Monat +2,69 % 3 Monate -37,90 % 1 Jahr +119,16 %

Der Markt zeigt klare Stärke: Silber gewinntund erreicht 73,70. Investoren setzen verstärkt auf das Edelmetall, was die Rally weiter antreibt.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Silber bei 33,62812USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 73,70USD ein Wert von 10.958,2USD geworden – ein Gewinn von +119,16 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes Sentiment: Kurzfristig Unsicherheit und mögliche Seitwärts-/Talfahrt; Preise um 69–71 USD werden genannt; 200-Tage-Linie als Trigger. Mittelfristig wird eine strukturelle Unterbewertung gesehen (60–80 USD). Inflation/Notenbank-Politik wird als unterstützend gesehen; physischer Nachkauf wird diskutiert. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: uneinheitlich; Die Kursentwicklung war %.