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    Übersehene Käufer

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    Warum ist Gold seit Kriegsbeginn so schwach – und geht es so weiter?

    Entgegen allen Erwartungen stürzten Gold und Silber nach dem Nahost-Schock ab. Doch Experten sehen darin nur das Luftholen vor einem beispiellosen Sprung nach oben.

    Übersehene Käufer - Warum ist Gold seit Kriegsbeginn so schwach – und geht es so weiter?
    Foto: Foto: Sven Hoppe/dpa

    Eine der eisernen Regeln an der Börse besagt: Wenn die Kanonen donnern, flüchten Anleger in Sicherheit. Das hieß bisher fast immer: Gold. Doch seit dem Ausbruch der jüngsten Eskalation im Nahen Osten verhält sich der Markt untypisch. Während die Ölpreise (Brent und WTI) um fast 50 Prozent nach oben schossen, sackten Gold und Silber ans Ende der Performance-Tabelle ab. Silber verlor fast ein Fünftel seines Wertes, Gold büßte zweistellig ein.

    Dahinter stecken vor allem zwei Faktoren, die diesmal dafür gesorgt haben, dass die Krisenangst etwas in den Hintergrund gerückt ist. Zum einen starteten Gold und Silber von historischen Rekordhochs in den Konflikt. Viel von der Unsicherheit war bereits eingepreist. Anleger nutzten die Schlagzeilen nicht zum Kauf, sondern zur Gewinnmitnahme.

    Hinzu kommt der durch den Ölpreisanstieg ausgelöste Inflationsschock, der die Renditen von Staatsanleihen in die Höhe trieb. Es ist absehbar, dass die weltweiten Notenbanken nicht wie eigentlich erwartet die Leitzinsen senken können, sondern sie unter Umständen sogar anheben müssen. Da Gold keine Zinsen zahlt, steigen bei höheren Realzinsen die Opportunitätskosten. Investoren wählen dann lieber die Sicherheit von Staatsanleihen mit attraktiver Rendite statt den "toten" Barren im Tresor.

    Doch wer nun glaubt, die Ära des Goldes sei vorbei, könnte den größten Bullenmarkt der Geschichte verpassen. Denn im Hintergrund vollzieht sich eine tektonische Verschiebung, welche Gold wieder eine zentrale Rolle im weltweiten Finanzsystem einräumen könnte.

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    Seit dem Ende der 70er Jahre und mit neuem Schwung nach dem Fall der Mauer, war die Bedeutung von Gold als Zentralbank-Reserve kontinuierlich gesunken. Von knapp 70 Prozent in der Spitze auf kaum noch 10 Prozent, zeigt eine aktuelle Analyse der Deutschen Bank. Gleichzeitig nahm der US-Dollar bei den Reserven eine immer wichtigere Rolle ein. Das ändert sich derzeit aber wieder.

    Der Einsatz des Dollar-Systems für politischen Druck – zum Beispiel als Sanktionswerkzeug – hat bei Schwellenländern eine Kettenreaktion ausgelöst. Wer sich nicht von der US-Geldpolitik abhängig machen will, flüchtet in die Unabhängigkeit. Tatsächlich ist der Anteil des US-Dollars an den weltweiten Reserven von über 60 Prozent auf rund 40 Prozent gefallen. Im gleichen Zeitraum hat sich der Goldanteil auf 30 Prozent verdreifacht.

    Sollten die Zentralbanken der Schwellenländer ihr Ziel, ihre Reserven zu diversifizieren, konsequent weiterverfolgen, könnte Gold einen Anteil von 40 Prozent an den globalen Reserven erreichen, erwarten die Deutsche-Bank-Analysten Mallika Sachdeva und Michael Hsueh. Das aber würde den Preis massiv nach oben treiben und den Goldpreis im Verlauf der nächsten fünf Jahre auf 8.000 US-Dollar hochtreiben. Obwohl der Trend eindeutig ist, stehen die Schwellenländer erst am Anfang – sie besitzen aktuell nur halb so viel physisches Gold wie die Zentralbanken der entwickelten Industrienationen.

    Der aktuelle Einbruch bei Gold und Silber ist in diesem Szenario kein Zeichen von Schwäche, sondern nur ein Luftholen, bevor es richtig losgeht. Während sich Anleger im Moment eher auf kurzfristige Zinsänderungen konzentrieren und Gold und Silber verkaufen, könnten die großen Notenbanken der Welt das Fundament für eine neue, vom US-Dollar unabhängige Geldordnung aufbauen. Gold dient dabei nicht mehr nur als Absicherung in Krisenzeiten, sondern als Anker der Souveränität.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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