Merck’s Quartalszahlen: Keytruda treibt Umsatz an

Das Unternehmen prognostiziert für das Gesamtjahr einen Umsatz von 65,8 bis 67 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,04 bis 5,16 US-Dollar. Zuvor hatte es einen Umsatz von 65,5 bis 67 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn von 5 bis 5,15 US-Dollar je Aktie erwartet.

Merck meldete höhere Umsätze im ersten Quartal und hob seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr an, da die Nachfrage nach seinem wichtigsten Krebsmedikament Keytruda weiter wächst. Der Umsatz stieg um 5 Prozent auf 16,29 Milliarden US-Dollar, angetrieben durch ein Wachstum von 12 Prozent bei Keytruda. Er liegt über den Erwartungen, da die Wall Street mit 15,85 Milliarden US-Dollar gerechnet hat.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Im ersten Quartal verzeichnete das Unternehmen einen Verlust von 4,24 Milliarden US-Dollar bzw. 1,72 US-Dollar je Aktie, verglichen mit einem Gewinn von 5,08 Milliarden US-Dollar bzw. 2,01 US-Dollar je Aktie im Vorjahr. Bereinigt verzeichnete das Unternehmen einen Verlust von 1,28 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten mit einem Verlust von 1,47 US-Dollar je Aktie gerechnet.

Der im Quartal verbuchte Verlust resultierte aus einer Belastung von 3,62 US-Dollar je Aktie für die Übernahme von Cidara Therapeutics. Im November letzten Jahres hatte Merck die Übernahme von Cidara in einem 9,2 Milliarden US-Dollar schweren Deal vereinbart, um sein Portfolio im Bereich Atemwegserkrankungen zu stärken.

Das Unternehmen erweitert sein Produktportfolio, da der Schutz des wichtigsten US-Patents für Keytruda ausläuft. Dieses Patent läuft 2028 aus und eröffnet damit die Möglichkeit für kostengünstigere Alternativen, mit Keytruda zu konkurrieren.

Die Aktie von Merck ist am Donnerstag (13:30 Uhr, MESZ) auf Tradegate 3,29 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 98,21 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Die Merck & Co Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,61 % und einem Kurs von 97,56EUR auf Tradegate (30. April 2026, 13:37 Uhr) gehandelt.