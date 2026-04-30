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    US-Firma überrascht

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    Merck’s Quartalszahlen: Keytruda treibt Umsatz an

    Merck steigert seinen Umsatz dank Keytruda, wie geht es weiter?

    US-Firma überrascht - Merck’s Quartalszahlen: Keytruda treibt Umsatz an
    Foto: © 2023 Merck & Co

    Merck meldete höhere Umsätze im ersten Quartal und hob seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr an, da die Nachfrage nach seinem wichtigsten Krebsmedikament Keytruda weiter wächst. Der Umsatz stieg um 5 Prozent auf 16,29 Milliarden US-Dollar, angetrieben durch ein Wachstum von 12 Prozent bei Keytruda. Er liegt über den Erwartungen, da die Wall Street mit 15,85 Milliarden US-Dollar gerechnet hat. 

    Das Unternehmen prognostiziert für das Gesamtjahr einen Umsatz von 65,8 bis 67 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,04 bis 5,16 US-Dollar. Zuvor hatte es einen Umsatz von 65,5 bis 67 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn von 5 bis 5,15 US-Dollar je Aktie erwartet.

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    Im ersten Quartal verzeichnete das Unternehmen einen Verlust von 4,24 Milliarden US-Dollar bzw. 1,72 US-Dollar je Aktie, verglichen mit einem Gewinn von 5,08 Milliarden US-Dollar bzw. 2,01 US-Dollar je Aktie im Vorjahr. Bereinigt verzeichnete das Unternehmen einen Verlust von 1,28 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten mit einem Verlust von 1,47 US-Dollar je Aktie gerechnet. 

    Der im Quartal verbuchte Verlust resultierte aus einer Belastung von 3,62 US-Dollar je Aktie für die Übernahme von Cidara Therapeutics. Im November letzten Jahres hatte Merck die Übernahme von Cidara in einem 9,2 Milliarden US-Dollar schweren Deal vereinbart, um sein Portfolio im Bereich Atemwegserkrankungen zu stärken.

    Das Unternehmen erweitert sein Produktportfolio, da der Schutz des wichtigsten US-Patents für Keytruda ausläuft. Dieses Patent läuft 2028 aus und eröffnet damit die Möglichkeit für kostengünstigere Alternativen, mit Keytruda zu konkurrieren.

    Die Aktie von Merck ist am Donnerstag (13:30 Uhr, MESZ) auf Tradegate 3,29 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 98,21 Euro. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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