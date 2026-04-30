Freedom of Speech Award für Hongkonger Verleger Jimmy Lai

BONN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Freedom of Speech Award der Deutschen Welle (DW) geht in diesem Jahr an den inhaftierten Hongkonger Verleger Jimmy Lai. Der Gründer der Zeitung "Apple Daily" sei prominenter Verfechter von Pressefreiheit und Demokratie in Hongkong, hieß es in einer Mitteilung.

Lai, der auch einen britischen Pass besitzt, gilt als eine der bekanntesten Stimmen der prodemokratischen Bewegung in Hongkong. Er war im Februar in der chinesischen Sonderverwaltungsregion zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Im Dezember war der Medienmogul wegen Verschwörung zur Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften und der Veröffentlichung aufrührerischer Publikationen schuldig gesprochen worden.