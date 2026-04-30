Gewichtssenker-Hersteller Lilly erhöht nach überraschend gutem Quartal Prognose

Unter dem Strich schwoll der Gewinn auf 7,4 Milliarden Dollar an, nach lediglich 2,8 Milliarden ein Jahr zuvor. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte mit 8,55 Dollar auf mehr als das Zweieinhalbfache. Für diese Verdienstkennziffer erhöhte Ricks seine Jahresprognose nun auf 35,50 bis 37 Dollar je Aktie, hier standen vorher 33,50 bis 35 Dollar im Plan./tav/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,71 % und einem Kurs von 778,1 auf Tradegate (30. April 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +2,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,50 %.

Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 120,35 Mrd..

Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 272,22DKK. Von den letzten 9 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 9 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +602,25 %/+832,58 % bedeutet.