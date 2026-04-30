Gewichtssenker-Hersteller Lilly erhöht nach überraschend gutem Quartal Prognose
- Lilly starker Jahresstart durch Abnehmmittel
- Umsatzprognose 82 bis 85 Milliarden US-Dollar
- Gewinn stieg auf 7,4 Mrd, Gewinn je Aktie 8,55
INDIANAPOLIS (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Lilly hat dank der ungebrochen hohen Nachfrage nach seinen Gewichtssenkern einen überraschend starken Jahresstart hingelegt. Konzernchef David Ricks wird noch optimistischer für das Gesamtjahr. So soll der Umsatz auf 82 bis 85 Milliarden US-Dollar (70,1 bis 72,7 Mrd Euro) anwachsen, das sind jeweils an beiden Enden der Spanne zwei Milliarden mehr. Dabei setzt Ricks auch auf weiteren Schub durch die Anfang April erfolgte Zulassung der neuen Abnehmpille Foundayo in den USA.
Bereits im ersten Quartal erzielte der wichtigste Konkurrent des dänischen Herstellers Novo Nordisk deutliche Zuwächse. Der Erlös kletterte angeschoben durch einen höheren Absatz um 56 Prozent auf 19,8 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit weit weniger gerechnet. Schub kam wie üblich von einem guten Lauf der großen Kassenschlager wie dem Diabetes-Mittel Mounjaro und dem Gewichtssenker Zepbound - allerdings hatte der Konzern in den USA und in China mit sinkenden Preisen zu kämpfen.
Unter dem Strich schwoll der Gewinn auf 7,4 Milliarden Dollar an, nach lediglich 2,8 Milliarden ein Jahr zuvor. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte mit 8,55 Dollar auf mehr als das Zweieinhalbfache. Für diese Verdienstkennziffer erhöhte Ricks seine Jahresprognose nun auf 35,50 bis 37 Dollar je Aktie, hier standen vorher 33,50 bis 35 Dollar im Plan./tav/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,71 % und einem Kurs von 778,1 auf Tradegate (30. April 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +2,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,50 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 120,35 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 272,22DKK. Von den letzten 9 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 9 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +602,25 %/+832,58 % bedeutet.
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Ich bin aus sehr guten Gründen bei beiden Werten weiter drin.